Biden anunció la liberación del petróleo de la reserva estratégica de EEUU

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció este miércoles oficialmente la venta de 15 millones de barriles adicionales de la Reserva Estratégica de Petróleo en diciembre, una decisión con la que busca bajar el precio de los combustibles frente a los recientes recortes de producción anunciados por las naciones que integran la OPEP y con las elecciones de medio mandato de fondo.

«Con esto vamos a seguir estabilizando los mercados y bajando los precios en un momento en que las acciones de otros países han causado tanta volatilidad», confió Biden.

La decisión completa de la liberación de 180 millones de barriles autorizada por Biden en marzo, que inicialmente se suponía que ocurriría en seis meses, envía la reserva estratégica a su nivel más bajo desde 1984.

El Ejecutivo considera que se trata de un «puente» hasta que se pueda aumentar la producción nacional. La reserva ahora contiene aproximadamente 400 millones de barriles de petróleo.

Justamente, en su discurso en la Casa Blanca el mandatario reveló el plan para comprar petróleo para recargar la reserva de emergencia, cuando los precios caigan a 70 dólares por barril.

«Recargar la reserva a 70 dólares el barril es un buen precio para las empresas; es un buen precio para los contribuyentes y es fundamental para nuestra seguridad nacional», dijo Biden.

Third: It’s time for energy companies to pass through their lower costs to consumers.

Refiners are making double what they normally make. And retailer margins are more than 40% above typical.

It’s keeping pump prices higher than they should be, and it’s wrong.

— President Biden (@POTUS) October 19, 2022