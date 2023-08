Biden busca ampliar la cantidad de medicamentos cubiertos por el programa de salud Medicare

El Gobierno de Estados Unidos anunció este martes que comenzará las negociaciones con empresas farmacéuticas para ampliar la cobertura de 10 medicamentos incluidos en el programa de salud Medicare y facilitar su acceso a las personas mayores de 65 años.

Esta medida es parte de la Ley de Reducción de la Inflación de 2022, que persigue ese objetivo mediante la reducción del déficit y de los precios de los medicamentos recetados y la inversión en la producción de energía doméstica y promover la energía limpia.

Según el Gobierno, los ancianos gastaron 3.400 millones de dólares por estos medicamentos y, en total, Medicare gastó alrededor de 50.500 millones de dólares en ellos, entre el 1 de junio de 2022 y el 31 de mayo de 2023.

Las negociaciones podrían ahorrar a los contribuyentes 160.000 millones de dólares al recortar el gasto de Medicare en medicamentos, dijo el presidente Joe Biden en un comunicado.

«Cuando se apliquen, los precios de los medicamentos negociados disminuirán para hasta 9 millones de ancianos», añadió el mandatario.

No senior should have to overpay for life-saving drugs to pad Big Pharma’s pockets.

My Administration is announcing the first 10 Medicare Part D drugs selected for price negotiation.

We’re ending the days of deciding between buying your medicine or putting food on the table. pic.twitter.com/oEMkaXAjWb

— President Biden (@POTUS) August 29, 2023