Biden calificó de ‘semifascismo’ a los republicanos más virulentos

El presidente estadounidense, Joe Biden, en campaña para las elecciones legislativas de noviembre, calificó hoy de «semifascismo» a la ideología que profesan los militantes más virulentos del opositor Partido Republicano.

Durante un evento privado destinado a recaudar fondos para las elecciones de medio término, el presidente demócrata, de 79 años, criticó duramente a los grupos más radicales del campo conservador y su «filosofía MAGA extrema».

El acrónimo MAGA se refiere al emblemático lema del expresidente Donald Trump, «Make America Great Again» (Hagamos que Estados Unidos vuelva a ser grande).

Every election is a choice. My dad used to say: “Don’t compare me to the Almighty. Compare me to the alternative.”

Well, the alternative to the Democrats is the MAGA Republicans.

— Joe Biden (@JoeBiden) August 26, 2022