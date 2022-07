Biden celebró la ‘relación fuerte’ con López Obrador, que pidió visas para los migrantes

El presidente estadounidense Joe Biden celebró este martes la «relación fuerte y productiva» con su par mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quien le pidió otorgar más visas de trabajo a migrantes, en un encuentro en la Casa Blanca que sigue a las asperezas que generó la ausencia del mexicano en la Cumbre de las Américas de Los Ángeles.

«A pesar de los titulares (en los medios) exagerados que vemos a veces, usted y yo tenemos una relación fuerte y productiva», expresó Biden al comienzo de la reunión con López Obrador en el Despacho Oval.

«La relación Estados Unidos-México es vital para lograr nuestros objetivos en todo: desde la lucha contra el covid-19 hasta continuar con el crecimiento de nuestras economías y fortalecer nuestras alianzas al abordar la migración como un desafío compartido del hemisferio», apuntó el mandatario estadounidense, quien aseguró que ve a México «como un socio igualitario».

Por su parte, López Obrador abogó por «ordenar el flujo migratorio y permitir la llegada a Estados Unidos de obreros, técnicos y profesionales de las distintas disciplinas, mexicanos y centroamericanos, con visas temporales de trabajo para asegurar que no se paralice la economía por falta de mano de obra».

Y «es indispensable, lo digo de manera sincera y respetuosa, regularizar ya y dar certidumbre a migrantes que desde hace varios años trabajan honradamente y contribuyen al desarrollo» del país, añadió en referencia a una vía hacia la ciudadanía de estos migrantes, una de las promesas de Biden truncadas por el Congreso.

«Sé que sus adversarios, los conservadores, van a pegar el grito en el cielo, pero sin un programa atrevido de desarrollo y bienestar no será posible resolver el problema», apuntó, en declaraciones replicadas por la agencia Europa Press

Hay que «actuar juntos frente a los grandes desafíos» porque «vivimos tiempos difíciles», con las secuelas de la pandemia y la guerra en Ucrania, «la cual no solo ha dejado dolor y destrucción, sino que agravó la crisis económica e impulsó la espiral inflacionaria», afirmó López Obrador.

«No será la primera ni la última ocasión en que cerremos filas para ayudarnos mutuamente, a pesar de nuestras diferencias y de agravios que no resultan fácil de olvidar ni con el tiempo ni con los buenos deseos», apuntó, según la agencia AFP.

«En muchas ocasiones hemos podido coincidir y trabajar como buenos amigos y verdaderos aliados», añadió, sentado en un sillón junto a Biden antes de una reunión a puertas cerradas.

Por su parte, Biden le recordó que su gobierno batió «un récord» el año pasado al emitir 300.000 visas H-2 (destinadas a personas sin intención de inmigrar permanentemente) para trabajadores mexicanos y agradeció a su homólogo que hiciera lo propio con centroamericanos en México.

The United States’ strong relationship with Mexico is critical to delivering for the people of North America and this Hemisphere.

It was my pleasure to sit down with President López Obrador and discuss the broad and deep partnership between our nations. pic.twitter.com/CsfcF86pwO

— President Biden (@POTUS) July 12, 2022