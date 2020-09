Biden condena la brutalidad policial y los saqueos y disturbios en las calles – Télam

Biden condena la brutalidad policial y los saqueos y disturbios en las calles

En la víspera de su visita mañana a Kenosha, una ciudad marcada por la tensión racial, el candidato presidencial opositor estadounidense, Joe Biden, condenó hoy por igual a la brutalidad policial y a los manifestantes que saquean y protagonizaron disturbios en las calles en los últimos meses.

En una conferencia de prensa difundida por sus redes sociales, Biden pidió que se acuse formalmente a los policías que acribillaron por la espalda el mes pasado a Jacob Blake, un joven negro de 29 años de Kenosha, y mataron a tiros en su departamento en un allanamiento a Breonna Taylor, una mujer negra de Kentucky, en marzo pasado.

Un día después de que el presidente y su rival en las elecciones de noviembre próximo, Donald Trump, visitara Kenosha en medio de los pedidos expresos de las autoridades para que no lo hiciera, Biden defendió su decisión de ir a la ciudad de Wisconsin, un estado, asimismo, considerado clave para ganar la Casa Blanca.

“Hablé con todos los líderes de allá y les expliqué que recibí una abrumadora cantidad de pedidos para que vaya. Fui asesorado por miembros del Congreso y me dijeron que vaya para ser una influencia positiva, hablar de lo que hay que hacer y ayudar a sanar. No les voy a decir qué tienen que hacer, lo vamos a hacer juntos”, aseguró el exvicepresidente, sin aclarar si se reunirá con la familia de Blake, quien se negó a encontrarse con Trump.

Tras recibir siete disparos por la espalda frente a su familia, Blake quedó parapléjico y sigue internado, mientras el policía blanco que lo hirió solo fue suspendido.

Esta nueva falta de reacción institucional desató una ola de protestas, que por las noches se convirtieron algunos días en incendios y disturbios. La semana pasada, en una de estas noches de violencia, un joven de 17 años simpatizante de Trump llegó a las protestas con una ametralladora y mató a dos manifestantes e hirió a un tercero.

Trump no solo no condenó las muertes, sino que justificó al joven.

“Como presidente, yo no incitaría la violencia, la condenaría como la estoy condenando ahora”, sentenció Biden y agregó: “La gran mayoría de los policías son buenos oficiales. Durante toda mi carrera política apoyé a los buenos oficiales de las fuerzas de seguridad.”

De la misma manera que condenó a la brutalidad policial, condenó los disturbios en los que derivaron muchas protestas antirracistas en los últimos meses.

“Protestar es un derecho, la libertad de expresión es un derecho, pero saquear o incendiar algo en nombre de una protesta no es legal y esas personas deben asumir su responsabilidad”, aseguró el candidato opositor.

En su discurso, Biden criticó también duramente la gestión de la pandemia de Trump y especialmente su política de presión para la reapertura de las escuelas este mes, al inicio del año escolar, cuando el país registra más de seis millones de casos confirmados de coronavirus y casi 185.000 muertos.

“Todos queremos que las escuelas reabran de manera segura, pero teniendo como prioridad la salud de nuestros niños y de los trabajadores de la educación”, aseguró el exvicepresidente, cuya esposa es maestra.

Biden propuso, en cambio, que Trump declare la emergencia educativa para poder enviar fondos federales especiales para garantizar las “condiciones mínimas de seguridad” para reabrir, e impulsar un proyecto de ley de ayuda financiera en el Congreso.

“Dejá Twitter y empezá a hablar con los lideres del Congreso, invitalos a la Casa Blanca. Siempre hablas de tu habilidad como negociador, entonces negociá, negociá un buen acuerdo para sacarnos de esta crisis”, sostuvo, hablándole directamente al presidente.

Biden también respondió a las críticas de Trump sobre su permanencia en su casa durante la pandemia, un dato que tanto el presidente como sus simpatizantes interpretaron como un símbolo de debilidad.

Hoy, en su Twitter, Trump volvió a martillar sobre esa idea.

“Joe Biden es un candidato de bajo consumo de energía como nunca antes habíamos visto. Lo último que nuestro país necesita es un individuo de baja energía, especialmente cuando está rodeado de jugadores de ajedrez de alta energía repartidos por todo el mundo”, escribió el mandatario, que tiene 74 años, apenas tres años menos que el exvicepresidente.

Frente a la prensa, Biden explicó por qué hasta ahora se recorrió poco el país.

“Me gustaría salir y recorrer más, pero creo que un presidente debería dar el ejemplo, no salir sin precauciones, sin tapabocas. Hablé con médicos y preparamos protocolos para definir cómo se desinfecta al avión en que viajamos, cómo me relacionó con la gente y cómo me traslado cumpliendo con las reglas de distanciamiento social”, aseguró el candidato opositor.

Horas antes, 81 premios Nobel de Física, Química y Medicina habían anunciado su apoyo a Biden y destacado su predisposición a “escuchar a los expertos”, según la agencia de noticias EFE, una referencia que pareció contrastar con las posiciones de Trump que debilitan hasta a los científicos de su propio Gobierno.

“En ningún momento de la historia de nuestra nación ha habido una mayor necesidad de que nuestros líderes aprecien el valor de la ciencia en la formulación de políticas públicas”, sostuvieron los premios Nobel en la carta.