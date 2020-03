Biden contra Sanders: quién tiene más opciones de ganar según las encuestas

¡Buenas! Hoy os escribo tarde porque quería comentar los resultados del Supermartes: hay novedades en las primarias demócratas. Después os cuento sobre los números del coronavirus, que me ha tenido ocupado esta semana.

¿Nos ayudas? Envíale la newsletter a tus amigos interesados por Estados Unidos o por el coronavirus. Pueden apuntarse aquí 📫

1. Sanders contra Biden 🇺🇸

Lo básico: la carrera por ser el candidato demócrata contra Trump es ahora una lucha entre dos, Joe Biden (moderado) y Bernie Sanders (del ala izquierda). Biden ha ganado 9 o 10 de los 15 territorios que votaron el martes y ya suma más delegados.

Los números. La tabla muestra la probabilidad que tiene cada candidato de acabar ganando las primarias según varios pronósticos, sin contar aún del todo con la retirada de Michael Bloomberg, que marchaba tercero y acaba de abandonar. En este especial podrás ver la información actualizándose cada día.

Biden es el nuevo favorito. Lo coloca primero el modelo de FiveThirtyEight, que se alimenta de encuestas, pero también los mercados de apuestas. Es probable que sus opciones mejoren en las próximas horas por la retirada de Bloomberg, que le ha dado su apoyo.

Lo coloca primero el modelo de FiveThirtyEight, que se alimenta de encuestas, pero también los mercados de apuestas. Es probable que sus opciones mejoren en las próximas horas por la retirada de Bloomberg, que le ha dado su apoyo. Pero esas predicciones reflejan una gran igualdad . Biden ganaría 2 de 3 veces y Sanders lo haría en la tercera. Eso es más o menos como una final de Champions, donde el favorito suele ganar, pero no siempre. Otra forma de verlo es imaginar a Sanders tirando un dado: necesita un cinco o un seis.

. Biden ganaría 2 de 3 veces y Sanders lo haría en la tercera. Eso es más o menos como una final de Champions, donde el favorito suele ganar, pero no siempre. Otra forma de verlo es imaginar a Sanders tirando un dado: necesita un cinco o un seis. ¿Cómo ha remontado Biden? Los demócratas moderados (o poco partidarios de Sanders) parecen haberse coordinado a su alrededor, que era una de las dos posibilidades que planteé la semana pasada. A Biden le benefició ganar en Carolina de Sur, porque capturó la atención y forzó los abandonos de Amy Klobuchar y Pete Buttigieg.

El tobogán. En nuestra página de seguimiento puedes ver también la evolución de las predicciones desde enero. Fijaos en el vuelco que han dado las apuestas esta semana:

✏️ Claves a medio plazo:

Trump será probablemente el candidato republicano. En PredictIt le dan más del 90% de probabilidades.

En PredictIt le dan más del 90% de probabilidades. ¿Los duelos cara a cara? Según los datos de Real Clear Politics, en las encuestas que dan a elegir entre dos candidatos Biden se impone Trump por cinco puntos (50% a 45%), mientras que Sanders lo hace por cuatro (49% a 45%).

Según los datos de Real Clear Politics, en las encuestas que dan a elegir entre dos candidatos Biden se impone Trump por cinco puntos (50% a 45%), mientras que Sanders lo hace por cuatro (49% a 45%). No sabemos quién será presidente. El mercado de predicciones de PredictIt ve las cosas empatadas: Trump tendría un 53% de probabilidades, seguido de Biden (37%), Sanders (5%) y otros demócratas. El pronóstico es básicamente un empate.

El mercado de predicciones de PredictIt ve las cosas empatadas: Trump tendría un 53% de probabilidades, seguido de Biden (37%), Sanders (5%) y otros demócratas. El pronóstico es básicamente un empate. Sí sabemos que será un septuagenario. Es casi seguro que el próximo presidente tendrá más de 70 años: Trump tiene 73, Biden 77, Sanders 78 y Warren 70.

2. El coronavirus, peor que la gripe 🦠

Lo básico: la semana pasada se usó la comparación entre el coronavirus y la gripe común para quitarle importancia al nuevo virus, pero es un argumento débil: los datos que se conocen de la Covid-19 dicen que es más contagiosa y más letal que la gripe. Lo conté ayer aquí con Nuño Domínguez, compañero de Materia.

El coronavirus se extiende más. La gripe común tiene un 1,3 de número reproductivo, lo que significa que cada infectado pasa la enfermedad a 1,3 personas. Cuando es número es superior a uno, la enfermedad tiende a extenderse, como pasó en 2009 con la pandemia de gripe H1N1, que tenía un número reproductivo de 1,5 y no pudo ser contenida. Ahora ese virus es uno de los cuatro que causan la gripe común. Los estudios disponibles apuntan a que el número reproductivo del coronavirus está entre 2 y 3. Si no se toman medidas especiales, la Covid-19 infectaría a más gente que la gripe.

El coronavirus también parece más letal que la gripe. En Wuhan han fallecido el 2% de los enfermos detectados y fuera de Wuhan cerca del 0,7%, según la OMS. Aquí están esas y otras estimaciones. Son tasas entre tres y veinte veces más altas que las de la gripe común (0,13%, según el CDC). La gripe común causó el año pasado 20 o 30 millones de enfermos en EEUU, lo que supone el 7% de la población. El centro de control de enfermedades de la UE habla de entre 4 y 50 millones de casos de gripe y entre 15.000 y 70.000 muertes.

Importante: es probable que estas cifras de letalidad acaben siendo menores. La razón es que puede haber muchos enfermos que no se detectan; personas que tienen síntomas leves y no acuden al médico. Eso reducirá la mortalidad del virus. Es un efecto que ya se produjo con el H1N1 (en el gráfico puede verse que su mortalidad al principio era de un 0,4%, aunque ahora se estima en 0,1% o menos).

Otro problema es la falta de inmunidad. Incluso con un 0,1% de letalidad, este nuevo virus puede ser problemático si el número total de infectados supera con mucho el de una gripe común, como nos explicó García-Sastre: “Al contrario que la gripe estacional, donde hay un número de personas que no son infectables porque tiene inmunidad, nadie la tiene contra este virus, así que va a infectar mucha más gente … Yo creo que este coronavirus no va a llegar a ser como el virus de la gripe de 1918, pero sí como el virus pandémico H2N2 del 1957”.

A fondo. ¿Cómo se compara el coronavirus con la gripe? Los números dicen que es peor.

3. Una indecisión random 📺

Un adulto medio estadounidense dedica 7 minutos al día a tomar la decisión de qué ver en los servicios de video como Netflix o HBO. Lo cuenta Natalia Marcos en EL PAÍS. El dato es una curiosidad, que conocemos por una estudio de Nielsen, pero ilumina el mundo al que vamos: muchos detalles de nuestras vidas van a ser medibles.

Principales plataformas de ‘streaming’.

Es evidente que Netflix y HBO saben cuánto tiempo pasamos eligiendo qué ver en sus catálogos. Saben si nos volvemos indecisos los fines de semana y qué estrenos vamos corriendo a ver. Dentro de diez años podrán decirnos si las personas nos volvemos menos indecisas con la edad. ¿Podrán inferir otras cosas? No me extrañaría si en el futuro pueden detectar si estás con tu pareja, que intuyan quizás un principio de demencia en tu nueva lentitud y que sepan con bastante seguridad si has tenido un segundo o tercer hijo hace poco.

¿Nos ayudas? Reenvía esta newsletter a amigos y conocidos, o insísteles para que se apunten aquí. Puedes escribirme con ideas, sugerencias, quejas y pista en: [email protected]. 📬