Biden dijo que EEUU tiene la ‘obligación moral’ de regular más las armas de fuego

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que el país tiene la «obligación moral» de regular más las armas de fuego y que debería «sentir culpa social» por no haberlo hecho, al cumplirse el décimo aniversario de la masacre en el colegio Sandy Hooks.

«Tenemos la obligación moral de aprobar y hacer cumplir leyes que puedan evitar que estas cosas se repitan», afirmó el mandatario en un comunicado.

«Deberíamos sentir una culpa social por tardar demasiado tiempo en lidiar con este problema», añadió, según informó la agencia de noticias AFP.

En ese sentido, recordó que aprobó una ley para impedir a personas potencialmente peligrosas comprar armas y que dictó decretos sobre las llamadas ‘pistolas fantasma’, es decir, aquellas que se pueden fabricar de forma casera con impresoras 3D.

«Estoy decidido a prohibir los rifles de asalto y los cargadores de gran capacidad», afirmó el mandatario demócrata sobre una medida que el Partido Republicano rechaza.



Ten years ago, 26 Newtown families said goodbye to their loved ones for the last time.

20 first-graders and 6 educators died at the hands of a lone gunman.

We still struggle to fathom such loss. But in this darkness, may we find the strength to finish the work left undone.

— President Biden (@POTUS) December 14, 2022