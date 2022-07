Biden dio negativo de Covid-19 y pone fin a su aislamiento

El presidente Joe Biden dio negativo de coronavirus anoche y de nuevo en la mañana de este miércoles, por lo que pondrá fin a «sus estrictas medidas de aislamiento» y a la brevedad retomará sus tareas presenciales, informó su médico personal, Kevin O’Connor.

«De vuelta al Despacho Oval. Gracias al doctor por la buena atención y a todos ustedes por su apoyo», escribió Biden en su cuenta de Twitter, en la que adjuntó una fotografía de un test de antígenos.

«Dados estos factores tranquilizadores, el presidente suspenderá sus estrictas medidas de aislamiento«, precisó O’Connor, quien sin embargo aclaró que su paciente seguirá utilizando tapabocas durante al menos diez días.

«Siempre que esté cerca de otras personas deberá usar mascarilla, siguiendo las pautas marcadas por los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC)», añadió, en referencia al protocolo establecido por la agencia sanitaria.

Back to the Oval.

Thanks to Doc for the good care, and to all of you for your support. pic.twitter.com/Cfzn1zAKJF

— President Biden (@POTUS) July 27, 2022