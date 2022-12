Biden felicitó a Alberto Fernández por el campeonato de Argentina en Qatar

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, felicitó al presidente Alberto Fernández por la consagración de la selección «albiceleste» en Qatar y bromeó con que «ese pibe» Lionel Messi «podría tener futuro» como futbolista.

«Felicitaciones para usted, Alberto, y para todos los argentinos por la peleada y bien merecida victoria de ayer» en la final del Mundial de fútbol Qatar frente al seleccionado de Francia, tuiteó Biden.

«Sabés, creo que ese pibe Messi podría tener futuro», agregó.

Congratulations to you, Alberto, and to every Argentinian for yesterday’s hard-fought and well-deserved victory.

You know, I think that Messi guy might have a future. 😉 https://t.co/pxk672SiEY

— President Biden (@POTUS) December 19, 2022