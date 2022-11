Biden llamó a ‘mejorar las ambiciones climáticas’ y ratificó promesa de reducción de gases

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prometió que su país cumplirá su objetivo de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, pidió a las demás naciones «mejorar» sus ambiciones frente a un cambio climático que amenaza «la vida del planeta» y pidió perdón por la salida “alguna vez” de Washington del Acuerdo de París, que busca limitar el calentamiento global por debajo de los 1,5 grados.

«La crisis climática tiene que ver con la seguridad del ser humano, con la seguridad económica, la seguridad medioambiental, la seguridad nacional y la vida del planeta», afirmó Biden ante representantes de casi 200 países reunidos en la ciudad egipcia de Sharm el Sheij, al hablar en la Conferencia de las partes (COP27).

Para el mandatario, “todos los países deben hacer más”, por lo que instó a los gobernantes y especialistas a “renovar y mejorar nuestras ambiciones climáticas».

Destacó especialmente la vuelta de Estados Unidos al Acuerdo de París de 2015, que busca limitar el calentamiento global por debajo de los 1,5 grados, en comparación con los niveles preindustriales, después de que su antecesor Donald Trump se retirara del mismo. «Pido disculpas por habernos salido alguna vez del acuerdo», señaló.

The climate crisis is about human, economic, environmental, and national security. But with innovation and cooperation, I know the COP27 will deliver a better world for all of our children.

It was my honor to once more participate in this summit at this pivotal moment. pic.twitter.com/lDh19XF9Ps

— President Biden (@POTUS) November 11, 2022