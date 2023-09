Biden llegó a Vietnam para fortalecer lazos frente al crecimiento de China

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llegó este domingo a Vietnam para profundizar la cooperación entre ambos países frente a las crecientes ambiciones de China en la región.

El avión presidencial Air Force One aterrizó a las 16 (hora local) en Hanoi, la capital vietnamita, ubicada en el norte del país.

Biden llegó a Vietnam desde Nueva Delhi, India, donde este fin de semana se celebraba la cumbre del G20.

Para visitar Hanoi, Biden tuvo que retirarse antes de que terminara la cumbre en India, cuyos dirigentes acordaron una declaración conjunta que eludió las divisiones en torno la guerra de Ucrania y la lucha contra el cambio climático.

El objetivo principal de la corta visita de Biden a Vietnam es el mismo que el de su desplazamiento para asistir a la cumbre del G20: reunir apoyos frente la creciente influencia de China.

Se espera que el demócrata estadounidense se reúna con el líder del Partido Comunista que gobierna Vietnam, Nguyen Phu Trong, y firme una «alianza estratégica ampliada», el nivel de cooperación diplomática de más alto grado que tiene este país asiático.

