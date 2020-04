Biden mantendrá la embajada de EE UU en Jerusalén si llega a la Casa Blanca

El virtual candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, aseguró este miércoles que mantendrá la Embajada de EE UU en Israel en la ciudad de Jerusalén si gana las elecciones en noviembre.

El actual presidente, Donald Trump, trasladó en 2018 la embajada estadounidense de Tel Aviv -sede de la mayoría de representaciones diplomáticas- a Jerusalén, cuya soberanía se disputa con los palestinos.

Trump también reconoció Jerusalén como capital de Israel así como la soberanía israelí sobre el territorio ocupado de los Altos del Golán, decisiones todas en apoyo al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y que suscitaron un gran rechazo entre la comunidad internacional.

Biden afirmó durante un acto virtual de recaudación de fondos este miércoles que trasladarla de nuevo a Tel Aviv sería, en su opinión, “contraproducente” para los esfuerzos de paz.

Para Biden, la decisión de Trump fue “corta de miras y frívola” al no darse las “condiciones” para el traslado: “Debió haberse dado en el contexto de un acuerdo más amplio para ayudarnos a lograr concesiones importantes para el proceso de paz”, dijo, añadiendo, no obstante, que “ahora está hecho, no trasladaría la embajada de vuelta a Tel Aviv”.

El exvicepresidente de Barack Obama (2009-2017) también aseguró que abrirá un consulado en Jerusalén Este, bajo control palestino, para avanzar en la llamada solución de dos Estados.

Aunque la campaña de Biden anunció hace tiempo su decisión de mantener la embajada en Jerusalén, la de este miércoles es la primera vez que el virtual candidato se refiere a la cuestión. De hecho, ningún candidato demócrata había propuesto devolver a Tel Aviv la sede diplomática.

Como senador, Biden apoyó en 1995 la ley que dio cobertura legal al traslado de la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, un movimiento, sin embargo, que los Gobiernos de Bill Clinton, George W. Bush y Obama fueron postergando durante más de dos décadas.