Biden militarizará la frontera con México ante el fin de restricción migratoria de Trump

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tiene previsto enviar 1.500 militares a la frontera con México, ante un posible aumento de la llegada de migrantes a partir del fin de una restricción adoptada durante la pandemia por el gobierno de Donald Trump, informaron medios locales.

El Departamento de Defensa enviará estas tropas por unos 90 días para reforzar a la agencia de control fronterizo (CBP, por sus siglas en inglés). Los efectivos, que no estarán armados, no utilizarán la fuerza ni realizarán arrestos pero apoyarán a las patrullas fronterizas, informó NBC News.

«Estos 1.500 militares cubrirán vacíos de capacidad críticos, como la detección y el control desde tierra, la introducción de datos y el apoyo a los almacenes, hasta que el CBP pueda atender estas necesidades mediante apoyo contratado. No realizarán ninguna labor policial», señaló un funcionario en un comunicado, replicado por la cadena CNN.

Foto archivo: AFP.

El 11 de mayo, cuando finalice la emergencia de salud pública por el coronavirus, expirará una restricción fronteriza activada por Trump durante la pandemia, conocida como Título 42, lo que significa que las autoridades fronterizas ya no podrán expulsar rápidamente a ciertos migrantes.

“Esperamos que aumenten las llegadas a nuestra frontera sur, ya que los traficantes buscan aprovechar este cambio y ya están trabajando arduamente para difundir la desinformación de que la frontera estará abierta después de eso”, dijo la semana pasada el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.

“Déjenme ser claro: nuestra frontera no está abierta y no lo estará después del 11 de mayo”, agregó el responsable de la seguridad interior.

Title 42 is set to expire on May 11. This does not change that U.S. immigration laws remain strict and that those who have no basis to remain in the U.S. will be removed under Title 8. Do not trust the lies of smugglers who tell you otherwise.https://t.co/P8CTft0BEr

— CBP Troy Miller (@CBPTroyMiller) May 1, 2023