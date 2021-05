Biden: “No fue suerte, nuestro plan económico está funcionando” – Télam

Biden: “No fue suerte, nuestro plan econmico est funcionando”

Optimista y confiado por las cifras de vacunacin, empleo y economa, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, defendi este jueves su gigantesco plan de inversin pblica desde un centro universitario comunitario en Ohio, volvi a pedir que las corporaciones “paguen su parte” y asegur que la recuperacin “no fue suerte” sino producto de la vacunacin y sus polticas.

Fiel a su estilo, Biden eligi un lugar y un momento lleno de simbolismo para para volver a defender su visin econmica: viaj a Cleveland, donde en marzo del ao pasado tuvo que cancelar un acto de campaa por miedo a un contagio masivo, y habl en un centro universitario tecnolgico que forma trabajadores manufactureros mientras pelea en el Congreso por aprobar su ambicioso plan de infraestructura, de creacin de empleo y ayuda a las familias.

“Desde enero los contagios cayeron un 83% y las muertes, un 85%; tenemos una creacin de puestos de trabajo rcord -500.000 por mes-, estamos viendo un crecimiento econmico rcord, el desempleo es el ms bajo desde que explot la pandemia y el 50% de los mayores de edad en Estados Unidos estn completamente vacunados, entre ellos el 75% de los adultos mayores”, celebr el mandatario en un discurso difundido por la Casa Blanca.

Y con una sonrisa agreg: “Y no fue suerte. Pas por dos razones: hicimos de la campaa de vacunacin una prioridad y nuestro plan econmico est funcionando.”

Biden dej en claro que an queda mucho camino por andar y “reconstruir una economa que incluya a todos”, pero destac que Estados Unidos “super una crisis econmica que se vive una sola vez en una generacin” y anunci que el prximo desafo es decidir “qu tipo de economa construirn para el maana”.

Para ello, volvi a defender sus tres planes ambiciosos que la oposicin republicana -y algunos demcratas ms conservadores- resiste en el Congreso por considerarla muy costosa y un potencial elemento inflacionario.

“Habr algunos baches en el camino, como distorsiones de precios, algunos sobresaltos, pero reconstruir una economa y hacerla mejor que lo que era antes de la pandemia no es como prender y apagar una luz”, explic el mandatario, quien asumi el 20 de enero pasado en medio de un pas convulsionado por la violencia poltica, por constantes picos de contagios y muertes por coronavirus y con una economa que no lograba una recuperacin estable.

Un poco antes de que Biden hablara, los republicanos en el Senado haban anunciado una nueva propuesta para su proyecto de ley de infraestructura, que el Gobierno ya haba reducido de 2.300 millones de dlares a 1.700 millones:

“Hoy tenemos un plan de 928.000 millones de dlares en ocho aos que se centra en el ncleo de las infraestructuras”, anunci la senadora republicana Shelley Moore Capito, citada por la agencia de noticias AFP.

Biden defendi su gigantesco plan de inversin pblica desde un centro universitario comunitario en Ohio





Desde Ohio, Biden, un exsenador con dcadas de experiencia negociando en el Congreso, dej clara su respuesta.

“Ni siquiera mis amigos republicanos votaron por el plan de rescate que aprobamos en el Congreso, pero hoy muchos miembros de la oposicin asumen el crdito por lo que hicimos…algunos no tienen vergenza, pero est bien, tomen el crdito pero no obstaculicen lo que an debemos hacer”, pidi.

Biden defendi su plan gigantesco de reactivacin -“una inversin que solo se hace una vez en una generacin y que no la hace el sector privado”- y explic cmo pagarla: un aumento del impuesto a las grandes corporaciones.

“No tuvimos ningn problema en aprobar un recorte de 2 billones para los ms ricos (en la poca de Donald Trump), pero cuando propongo un recorte para la clase trabajadora me dicen: ‘Dios mo, cmo lo haremos?’ Bueno tomaremos un poco de eso que le dimos al 1%”, argument.

Una y otra vez, el mandatario a ech mano a rankings mundiales: Estados Unidos es el noveno pas en inversin en investigacin y desarrollo, y tiene la 13ava mejor infraestructura del mundo, mientras China avanza en todos estos campos y los supera, advirti.

“Tenemos que ser el nmero uno en el mundo para liderar el mundo en el siglo XXI y la carrera ya empez y no podemos seguir retrasndonos. Es tiempo de hacer inversiones valientes”, reclam.

Tambin vincul un eventual aumento de impuestos para las corporaciones a un incremento de recursos para la educacin.

“Si les pedimos a las corporaciones que paguen lo mismo que pagaban con George W. Bush, eso generara 13.000 millones anuales extras y todos los jvenes podran ir a centros universitarios comunitarios gratis”, propuso.

Finalmente, el mandatario volvi sobre un iniciativa que tuvo que conceder hace unos meses para aprobar su paquete de estmulo para combatir a la pandemia: el aumento del salario mnimo federal a 15 dlares la hora.

“Nadie puede trabajar 50 horas por semanas y estar por debajo de la lnea de pobreza. Tenemos mucho margen para aumentar los salarios de los trabajadores sin aumentar los precios finales”, asegur y agreg: “Tenemos que entender que el empleo pleno significa que los trabajadores no tienen que competir entre ellos por conseguir un puesto de trabajo, sino que las empresas deberan competir con mejores salarios para conseguir a los trabajadores.”