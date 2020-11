Biden no opinará de planes de gestión hasta que se oficialice su eventual triunfo – Télam

El demcrata Joe Biden no opinar de planes de gestin hasta que se oficialice su eventual triunfo

El candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, dijo este martes por la noche que no hará comentarios sobre sus eventuales planes de gobierno hasta no conocer los resultados finales de las elecciones y que no sentirá responsabilidad de responderle a su rival republicano, Donald Trump, en caso de que este se declare anticipadamente vencedor.

“No haré comentarios sobre mis planes de gobierno hasta que los resultados no estén claros, algo que tal vez pueda suceder el miércoles por la noche. Hay mucho en juego aquí, pero si tengo que decir algo antes, lo haré, incluso esta noche”, expresó Biden en rueda de prensa en Wilmington, estado de Delaware, según reportó la televisora CNN.

Sobre si le contestará a Trump en caso de proclamarse ganador antes de conocerse el recuento definitivo de votos, refirió que no siente “la responsabilidad de hacerlo”, aunque agregó que eso dependerá también “de qué diga y cómo lo diga”.

Respecto de su confianza en alzarse con la presidencia, expresó que existe, pero aclaró que aún desconoce si triunfará, a la vez que se mostró optimista en ganar en estados clave como Texas, Florida, Georgia y Carolina del Norte.

Biden regresó hoy a su primer hogar en Scranton, Pensilvania, y estampó su nombre en la pared para atraer la buena suerte, durante la jornada de elecciones presidenciales.

“Vamos a casa”, dijo Biden, acompañado por dos de sus nietas y su esposa, Jill, al aterrizar en Scranton, para realizar uno de sus últimos gestos de campaña.

A la actual propietaria de la casa, Anne Kearns, pareció no molestarle.

“Te observo todo el tiempo, estoy muy orgullosa de ti”, le dijo a Biden durante un breve intercambio antes de darle la bienvenida a la casa.

“De esta casa a la Casa Blanca con la gracia de Dios”, escribió Biden -católico practicante- con bolígrafo negro en una pared de la sala, detrás de un cuadro, plasmando su nombre y agregando la fecha “11-3-2020”, en la casa en la que nació hace 77 años.

“Quiero restaurar la decencia y el honor básicos en la Casa Blanca”, resaltó el exvicepresidente en un breve discurso ante un reducido grupo de seguidores, en el que añadió que se postuló para “unir al país” tras los cuatro años en el poder de Trump.

La campaña de Biden se mostró hoy “confiada” y dijo ver indicios “claros” de una victoria, en tanto el jefe de la misma, Jen O’Malley Dillon, indicó que el equipo está centrado en lo que “viene después” de los comicios, dando por descontado el triunfo demócrata.

Según CNN, la campaña está transmitiendo un mensaje consistente basado en la idea de que el ganador se conocerá esta misma noche y volvió a reiterar que no necesitan ganar Florida y Pensilvania para hacerse con los 270 electores necesarios.

Para ellos, la victoria pasa por ganar Michigan y Wisconsin, así como por Florida, Carolina del Norte o Arizona, todos ellos ‘estados bisagra’. Sin Pensilvania o Florida, los demócratas tendrían que obtener Michigan, Wisconsin y al menos Arizona o Carolina del Norte.

En cuanto al proceso electoral, Bob Bauer, también de la campaña de Biden, señaló que se han registrado “problemas mínimos” con el proceso de votación en todo el país y ha hecho hincapié en que lo que importa es que “el proceso va bien”.

Biden dijo que espera que este año “vote más gente que nunca en la historia de Estados Unidos y destacó que los sufragantes de edades comprendidas entre los 18 y los 30 años están acudiendo en masa a la cita electoral, si bien las mujeres lo están haciendo en mayor número.