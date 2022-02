Biden nominó a Ketanji Brown Jackson como la primera jueza negra candidata a la Corte Suprema

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, nominó este viernes a la jueza Ketanji Brown Jackson, de 51 años, como candidata a convertirse en la primera magistrada negra de la Corte Suprema del país, una decisión histórica prometida por el mandatario durante la campaña electoral que, sin embargo, podría tambalearse en el Senado ante la fragilidad de la mayoría demócrata.

«Es una de las mentes jurídicas más brillantes de nuestra nación y será una jueza excepcional», tuiteó Biden, quien presentará formalmente a la magistrada esta tarde durante una ceremonia en la Casa Blanca.

I’m proud to announce that I am nominating Judge Ketanji Brown Jackson to serve on the Supreme Court. Currently serving on the U.S. Court of Appeals for the D.C. Circuit, she is one of our nation’s brightest legal minds and will be an exceptional Justice.https://t.co/iePvhz1YaA pic.twitter.com/Nzqv2AtN8h

— President Biden (@POTUS) February 25, 2022