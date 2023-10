Biden pidió al Congreso US$105.000 millones para Ucrania, Israel y la frontera con México

El presidente estadounidense, Joe Biden, anunció este viernes que había solicitado al Congreso de Estados Unidos una partida extraordinaria adicional estimada en 105.000 millones de dólares para atender la crisis de seguridad en Medio Oriente, Ucrania o la lucha contra las drogas, particularmente en la frontera con México.

El Gobierno «pide al Congreso que proporcione los recursos que el personal encargado de hacer cumplir la ley necesita para garantizar la seguridad en la frontera suroeste y detener el flujo de fentanilo hacia nuestro país», dice el documento enviado al Congreso.

Biden asegura haber logrado «avances» con su política de «vías legales» de entrada de migrantes al país, pero «necesita más fondos», agrega el texto replicado por la agencia de noticias AFP.

El pedido prevé que unos 60.000 millones de dólares se destinen a financiar a Ucrania y 14.000 millones de dólares a Israel, según informaron fuentes del Gobierno estadounidense y confirmaron cadenas de noticias locales.

Se estima, además, que unos 10.000 millones de dólares se destinarán a ayuda humanitaria adicional a Ucrania, Israel, Gaza y otros lugares, y unos 7.000 millones de dólares para la región del Indo-Pacífico y Taiwán, enumeró la agencia de noticias Europa Press.

La partida extraordinaria solicitada por Biden contempla 14.000 millones de dólares para financiar a la Policía de Fronteras en el marco de la crisis por el fentanilo, traficado sobre todo, según Washington, por los carteles de la droga mexicanos.

El dinero contribuiría a enviar 1.300 agentes de la patrulla fronteriza adicionales para trabajar junto a los 20.200 ya financiados en el presupuesto del año fiscal 2024, 100 máquinas de inspección de última generación para ayudar a detectar fentanilo en los puertos de entrada, 1.000 policías más y otros 1.600 agentes de asilo.

También, para poner en marcha 375 nuevos equipos de jueces de inmigración para agilizar el procesamiento de casos, aumentar las subvenciones a gobiernos locales y ONGs para la provisión de alimentos y refugio para los migrantes y ampliar las «vías legales».

La petición se produce luego de que el jueves Biden vinculara el ataque del movimiento islamista palestino Hamas a Israel con la invasión de Rusia a Ucrania por parte del presidente ruso Vladimir Putin, tras declarar que ambos pretendían «aniquilar» democracias.

Su objetivo es intentar convencer a los estadounidenses de que Estados Unidos debe mantener un liderazgo global.

The terror and tyranny of Hamas and Putin represent different threats, but they both want to completely annihilate a neighboring democracy.

Let me share with you why this is vital for America’s national security: https://t.co/MoClTKCBCw

— President Biden (@POTUS) October 20, 2023