Biden prohibirá las compras de petróleo a Putin y pone en un brete a Europa por su dependencia del crudo ruso

Joe Biden redobla sus esfuerzos para ahogar el régimen de Putin. En esa carrera, Estados Unidos anunciará este martes que bloqueará las importaciones de petróleo ruso, en una medida en la que Europa, por su dependencia energética de Rusia no va a acompañar a Washington. De momento, Bruselas se limita solamente a una estrategia para despegarse de ese yugo del Kremlin, pero se trata de un plan que a corto plazo no resulta operativo. En el caso estadounidense, solo recibe de Rusia un 3% del crudo que consume, aunque la Casa Blanca reconoce que afectará al precio de los combustibles.

Y es que Bruselas todavía va muy detrás de Estados Unidos en esto. Por lo pronto, la Comisión Europea presentó un plan para que la dependencia de Moscú se reduzca ya en el corto plazo. En esa hoja de ruta, que tienen que aprobar los Estados miembros, plantea cuatro objetivos principales: reducir en dos tercios las importaciones de gas ruso ya en 2022, aumentar las reservas propias al 90% y acelerar los acuerdos con otros socios, además de abrirse a que se limiten los precios dado el efecto dañino que está teniendo el contexto actual en los consumidores.

«Un sistema energético basado en gran medida en las energías renovables y una mayor eficiencia energética es la solución más rentable para reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles en los hogares, los edificios y la industria», explica Bruselas. La meta última es acabar con esa dependencia «antes del año 2030». En la UE reconocen que la decisión es «muy dura» y mientras se avanza en esa área se prevé que el siguiente paquete de sanciones vaya orientado a acorralar todavía más a los oligarcas y las empresas rusas.

En el frente estrictamente bélico, Rusia continua su ofensiva militar en el norte, sur y este de Ucrania, pero el ritmo del avance se ha ralentizado, según el Mando General de las Fuerzas Armadas ucranianas, que se refirió especialmente a la defensa de Chernígov (norte) en dirección de Seversky, de Kiev en las afueras, Sumy (noreste) y a los suburbios de Mykolaiv.

Además, en otras áreas, se desarrolla un «operativo de estabilización» y en las provincias de Járkov (este), Sumy, Chernígov y Kiev se han producido robos, violencia contra los residentes locales, incautaciones de viviendas y uso de hangares agrícolas para estacionar equipos militares, denuncian las autoridades ucranianas. En los territorios de las regiones de Jersóny Mykolaiv, ya ocupados por los rusos, se han reportado unidades de «lucha psicológica», que realizan tareas de propaganda en la población local.

Mientras, los últimos datos de ACNUR ya sitúan a los refugiados que han huido de Ucrania desde el inicio de la invasión en dos millones de personas y sigue siendo el éxodo más rápido desde la Segunda Guerra Mundial. De esos, hasta 800.000 serían niños, tal como apuntó Save The Children. En ese escenario, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, lamenta que no está teniendo todo el apoyo de Occidente que debería. «La culpa de cada muerte en Ucrania por bombardeos y el bloqueo de ciudades es, por supuesto, del Estado ruso. Del Ejército ruso. De los que dan órdenes criminales y las llevan a cabo, de los que violan todas las reglas de la guerra«, explicó, pero al mismo tiempo señaló a «los que no han sido capaces de tomar una decisión en Occidente desde hace trece días» para imponer una zona de exclusión aérea. En Kiev, su alcalde Vitaly Klitschko, dijo que la situación en la ciudad «está controlada» y que las tropas rusas «no pasarán».