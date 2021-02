Biden prometió enfrentar el “autoritarismo” de China y Rusia y anunció el fin del apoyo a Arabia – Télam

Estados Unidos debe “estar ah frente al avance del autoritarismo”, dijo Biden.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prometi este jueves “contrarrestar” el autoritarismo de China y Rusia, consider que debe terminar la guerra en Yemen, por lo que dejar de apoyar a Arabia Saudita, y reclam a los militares de Myanmar que ocuparon el gobierno que “renuncien al poder” y liberen a los activistas y funcionarios detenidos.

“La diplomacia est de vuelta”, remarc Biden en lo que pareci toda una definicin de su futura poltica en materia de relaciones exteriores, durante su primera visita al Departamento de Estado en Washington.

“Estados Unidos est de vuelta, la diplomacia est de vuelta, ustedes estn en el centro de todo lo que yo planeo hacer”, afirm Biden escoltado por la vicepresidenta Kamala Harris, en otro cuestionamiento tcito a la poltica aislacionista de su antecesor, Donald Trump.

Segn una promesa de campaa, Biden dispuso una cuota anual de refugiados que pueden ser admitidos bajo el programa de reasentamiento en 125.000, en comparacin con 15.000 para el ao presupuestario actual.

Respecto de Yemen, juzg que la guerra “debe acabar”, por lo que retirar el respaldo de Washington a la ofensiva de Arabia Saudita contra los rebeldes hutes y suspender la venta de armas.

“Para subrayar nuestro compromiso, estamos terminando todo apoyo estadounidense a las operaciones ofensivas en la guerra en Yemen, incluyendo la venta de armas”, insisti, segn la agencia AFP.

Quizs lo ms impactante de las declaraciones del mandatario fueron las relacionadas a China y Rusia, los dos gigantes con los que el pas rivaliza hace aos.

Estados Unidos debe “estar ah frente al avance del autoritarismo, en particular las crecientes ambiciones de China y el deseo de Rusia de debilitar nuestra democracia”, afirm, y fue an ms all al resear que en su conversacin telefnica con su par Vladimir Putin habl de la cuestin: “le dej claro, de una manera muy diferente a mi antecesor, que la poca en que Estados Unidos se someti a los actos agresivos de Rusia se acab”.

Pero, adems, inst a los militares de Myanmar a “renunciar al poder” que ocuparon esta semana por la fuerza, y los exhort a liberar a los dirigentes y activistas detenidos tras el golpe, entre ellos la Premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi.

“Los militares birmanos deben renunciar al poder que confiscaron, liberar a los activistas y funcionarios que detuvieron, levantar las restricciones a las telecomunicaciones y abstenerse de la violencia”, evalu Biden.