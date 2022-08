Biden prometió que Irán ‘nunca’ tendrá armas nucleares

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, garantizó este miércoles al primer ministro de Israel, Yair Lapid, que su Administración trabajará para que Irán no tenga «nunca» armamento atómico, ante el rechazo que suscita entre los israelíes la posible reanudación del acuerdo nuclear de 2015.

Biden subrayó a Lapid, en una conversación telefónica, «el compromiso para no permitir nunca a Irán adquirir un arma nuclear».

La Presidencia norteamericana reconoció que la República Islámica sigue planteando «amenazas» para la estabilidad regional e internacional, según la nota publicada en la página de la Casa Blanca luego del diálogo entre ambos mandatarios.

Además, el comunicado destacó los «lazos inquebrantables y la amistad» entre los dos países.

«Hablamos de la amenaza que representa el programa nuclear y la actividad terrorista», publicó el primer ministro israelí en su cuenta de la red social Twitter.

I just had a long conversation with my friend, @POTUS. I thanked him for his deep commitment to Israel’s security.

We discussed the threat posed by Iran’s nuclear program and terrorist activity.

Israel and the US are resolute in our shared commitment to prevent a nuclear Iran. pic.twitter.com/K8tEHR7Jmn

— יאיר לפיד – Yair Lapid (@yairlapid) August 31, 2022