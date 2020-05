Biden rechaza acusación de abuso sexual: “Eso nunca, nunca sucedió” – Télam

El precandidato presidencial demócrata estadounidense Joe Biden rechazó hoy las acusaciones de abuso sexual formuladas en su contra por una mujer que fue su asistente en el Senado.

“Nunca sucedió”, dijo el ex vicepresidente y ex senador en su primera declaración pública sobre la acusación de abuso sexual de su ex asistente, Tara Reade.

“Lo digo de manera inequívoca: eso nunca, nunca sucedió”, aseguró Biden en una entrevista con el canal de TV MSNBC.

BIden anticipó que le pedirá a Archivos Nacionales, la colección del gobierno estadounidense de documentos de hechos de importancia histórica, que determine si hay constancia de la presentación de tal denuncia.

“La ex asistente ha dicho que presentó una denuncia en 1993, pero no tiene el registro de esa presunta denuncia. Los escritos de mis años en el Senado (…) no contienen archivos personales”, sostuvo Biden.

En este sentido, planteó que “hay un solo lugar donde podría estar una denuncia de este tipo, los Archivos Nacionales”, que, indicó, “es el lugar donde se guardan los registros”.

Biden fue acusado en marzo pasado por Reade, quien aseguró que el abuso ocurrió cuando el líder demócrata era senador.

Según su relato, Reade y Biden estaban solos en un edificio de oficinas de la Cámara Alta cuando el entonces senador la acorraló contra una pared, la manoseó por debajo de la ropa y la penetró con sus dedos.

Reade es una de las ocho mujeres que el año pasado ya acusaron a Biden de distintos hechos de abuso sexual, entre ellos ellos tocamientos, besos o abrazos inapropiados.