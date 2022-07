Biden se postulará para la reelección en 2024

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, muy golpeado por las últimas encuestas que marcan un récord de desaprobación ciudadana desde que asumió, intentará buscar su reelección en los comicios de 2024, cuando esté por cumplir 82 años, confirmó la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre.

«El presidente tiene la intención de postularse en 2024. Estamos muy lejos de eso. No puedo entrar en detalles de ninguna encuesta electoral política, porque estoy detrás de este podio», dijo Jean-Pierre en una sesión informativa al preguntársele sobre las encuestas que muestran la baja popularidad entre los propios demócratas, que de persistir harían decaer las chances de Biden.

White House Press Secretary Karine Jean-Pierre says President Biden intends to run again in the 2024 race. pic.twitter.com/P7zou4HuCq

— CBS News (@CBSNews) July 28, 2022