Biden visitó el piquete del sector automotor y le dio su apoyo al sindicato

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, defendió este martes a los trabajadores del sector automotor, en huelga desde hace 12 días, y aseguró que merecen un aumento salarial «significativo», al unirse a un piquete en el estado de Michigan, en una demostración de apoyo a la actividad sindical sin precedentes para un mandatario en funciones.

“Se merecen el significativo aumento que necesitan”, dijo Biden a través de un megáfono, mientras caminaba a lo largo del piquete, con una gorra de béisbol del sindicato United Auto Workers (UAW) e intercambiaba calurosos saludos entre los trabajadores.

Biden desembarcó en un almacén de distribución de repuestos de General Motors ubicado en un suburbio al oeste de Detroit, la ciudad más grande del estado y conocida por su industria automotriz, y animó a los trabajadores a seguir luchando por mejoras salariales, a pesar de la preocupación por los daños a la economía que podría provocar una huelga prolongada.

«Sigan firmes», alentó y apoyó la demanda del sindicato de un aumento del 40%.

“¡Sin trato, no hay ruedas!”, corearon los trabajadores cuando llegó Biden. “¡Sin pago, no hay repuestos!”

Al mandatario se le unió el presidente de la UAW, Shawn Fain, quien lo acompañó en la limusina presidencial hasta el piquete.

“Gracias, señor presidente, por venir a apoyarnos en este momento”, dijo Fain, quien aseguró que el sindicato está involucrado en una “especie de guerra” contra la “codicia corporativa”.

“Nosotros hacemos el trabajo pesado. Nosotros hacemos el trabajo real, no los directores ejecutivos», dijo Fein.

La Casa Blanca calificó la visita de hecho «histórico».

Biden, que se define como el presidente más sindicalista de la historia de Estados Unidos, considera que los empleados deben beneficiarse de las «ganancias récord» de las empresas.

“Biden está luchando para garantizar que los automóviles del futuro sean construidos en Estados Unidos por trabajadores estadounidenses sindicalizados con empleos bien remunerados, en lugar de ser construidos en China», dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, a la cadena de noticias CNN.

El presidente llegó a Michigan un día antes que el expresidente Donald Trump, favorito para la nominación republicana en 2024, donde celebrará su propio evento en un intento de cortejar a los trabajadores de las automotrices, a pesar de que los líderes sindicales dicen que no es un aliado.

El exmandatario tampoco estará en el segundo debate de las primarias republicanas de mañana, como ocurrió con el primero el mes pasado, y buscará capitalizar el descontento por el estado de la economía y el enojo por el impulso de la gestión de Biden por más vehículos eléctricos, un componente clave de su estrategia de energía limpia.

Trump, que anunció su viaje antes del de Biden, acusó al presidente de copiarle. Su vocero, Jason Miller, calificó la visita del presidente como «una pobre sesión de fotos».

La Casa Blanca niega que la idea de Trump haya influenciado la decisión del presidente.

