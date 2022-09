Biden y Zelenski reiteran críticas a Rusia, e Irán y Cuba vuelven a cuestionar a EEUU

Los presidentes de Estados Unidos, Joe Biden, y de Ucrania, Volodimir Zelenski, renovaron este miércoles en la asamblea general de la ONU sus críticas a Rusia por intervenir militarmente en el territorio ucraniano y, el estadounidense cuestionó, además, la «amenaza» de Moscú de usar armas nucleares, mientras Cuba volvió a cargar contra Washington por el embargo que sufre la isla hace más de seis décadas.

Biden y Zelenski fueron de los discursos más esperados de la jornada y al ucraniano se le permitió hablar por video, una excepción bastante inusual en la asamblea anual.

El mandatario estadounidense denunció que Rusia quiere «extinguir el derecho de Ucrania a existir como Estado», criticó a Moscú por «hacer amenazas nucleares irresponsables» y cumplió el anuncio de reclamar la ampliación del Consejo de Seguridad de la ONU.

Biden acusó a Rusia de haber violado «descaradamente» los principios fundadores de la Carta de la ONU y consideró a «las amenazas nucleares abiertas contra Europa» como «un desprecio imprudente por las responsabilidades de un régimen de no proliferación».

«Este mundo debería ver estos actos escandalosos por lo que son», expresó el mandatario, informó la agencia de noticias AFP, que dio cuenta de que además advirtió que EEUU «está listo para aplicar medidas cruciales de control de armas».

Sobre el Consejo de Seguridad, dijo que Washington apoya aumentar el número de representantes permanentes y no permanentes, y que eso incluía «asientos permanentes para países de África, América Latina y el Caribe».

Zelenski, a su turno, pidió un «castigo justo» para Rusia por la intervención militar en Ucrania y solicitó quitarle a Moscú su derecho al veto en el Consejo de Seguridad.

Para el mandatario, «mientras el agresor sea parte de la toma de decisiones en las organizaciones internacionales, debe ser aislado de ellas, al menos hasta que dure la agresión».

«Un crimen se cometió contra Ucrania y nosotros pedimos un castigo justo», dijo Zelenski, que reclamó un tribunal especial contra Moscú «por el crimen de la agresión» contra su país, así como asegurar la rendición de cuentas.

Además, pidió un fondo para compensar los daños que sufrieron los ucranianos durante la invasión.

También Estados Unidos debió escuchar demandas en la sesión, primero del presidente de Irán, Ebrahim Raisi, por los desacuerdos en materia nuclear y después del canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, por el embargo.

Iran’s President Ebrahim Raisi questioned whether Tehran could trust America’s commitment to any eventual accord, he told U.N. General Assembly. https://t.co/SBfR4mllnH

— WRTV Indianapolis (@wrtv) September 22, 2022