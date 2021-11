Bielorrusia trabaja para que migrantes ‘vuelvan’ a sus países y la UE prepara sanciones

Bielorrusia afirmó este lunes que trabaja para que los migrantes que se encuentran en su frontera con Polonia «vuelvan» a sus países, en momentos en que la Unión Europea (UE) se prepara para sancionarlo por la situación en el límite.

Polonia, que es parte de la UE, anunció en tanto la construcción de un muro en la frontera con Bielorrusia para evitar más infiltraciones de inmigrantes ilegales desde el país vecino como las que viene experimentando desde hace meses.

El jefe de la diplomacia de la UE, Josep Borrell, anunció que los países miembro adoptarán nuevas sanciones contra Bielorrusia «en los próximos días» por la situación en la frontera, que según la UE ha sido provocada a propósito por el Gobierno bielorruso.

El nuevo paquete de sanciones incluirá a «un importante número» de ciudadanos y empresas bielorrusas por «facilitar el cruce ilegal de fronteras hacia la UE», detalló Borrell en declaraciones en Bruselas tras una reunión de los ministros de Relaciones Exteriores de los 27 países del bloque.

La UE acusa a Bielorrusia de haber organizado estos movimientos migratorios hacia las vecinas Polonia y Lituania, que integran el bloque, para vengarse de sanciones occidentales impuestas al Gobierno de Alexandr Lukashenko el año pasado por represión de protestas opositoras tras su reelección.

«Ahora podremos tener en cuenta específicamente a quienes explotan a migrantes vulnerables y facilitan el cruce ilegal de la frontera hacia la UE», aseguró Borrell, y tildó la actitud de Bielorrusia de «agresión híbrida».

Lukashenko, quien preside Bielorrusia hace 30 años y cuya última reelección en agosto de 2020 no fue reconocida por los países europeos, negó estas acusaciones y afirmó que su país trabaja «activamente» para que regresen los migrantes que se encuentran en la frontera entre la UE y Bielorrusia.

«Se está trabajando activamente en esta zona para convencer a la gente: por favor, vuelvan a casa. Pero nadie quiere volver», afirmó, informó la agencia estatal de noticias bielorrusa Belta.

Asimismo, garantizó que Bielorrusia podía transportar a los migrantes hacia Alemania con la ayuda de su aerolínea estatal Belavia, mientras se siguen bloqueando rutas.

Este lunes, Emiratos Árabes Unidos prohibió que la compañía aérea traslade a sirios, iraquíes, afganos ni yemeníes desde Dubai.

«Si es necesario, los mandaremos a Múnich con nuestros propios aviones», expresó Lukashenko.

Turquía ya había adoptado una medida similar la semana pasada tras presiones de la UE, y la compañía privada siria Cham Wings Airlines también interrumpió sus vuelos a Minsk, la capital bielorrusa.

«Quisiera subrayarlo, no queremos ningún conflicto en nuestra frontera. Sería completamente perjudicial para nosotros», reiteró Lukashenko, y acusó en paralelo a Polonia de «tener necesidad» de esta crisis a raíz de sus «problemas internos» y tensiones con sus socios de la UE.

La tensión entre Bielorrusia y Polonia aumentó la semana pasada luego de que cientos de migrantes congregados en la frontera común, donde acampan a la intemperie con niños en temperaturas bajo cero, hicieran varios intentos infructuosos de ingresar a territorio polaco por la fuerza.

El Gobierno de Polonia envió guardias a la frontera, donde ya había decretado un estado de emergencia y militarización, medida por la que fue criticado.

Unos 15.000 integrantes de fuerzas de seguridad polacas se encuentran desplegados en la zona limítrofe por la escalada, según el Gobierno.

En Varsovia, el ministro del Interior, Mariusz Kaminski, anticipó que a fines de diciembre próximo Polonia iniciará la construcción de un muro fronterizo con Bielorrusia, que costará 407 millones de dólares y tendrá una longitud de 180 kilómetros, más o menos la mitad de la frontera común.

Spoke to #Belarus Foreign Minister Makei to raise the precarious humanitarian situation at the border with the EU. Peoples lives must be protected and humanitarian agencies allowed access.

The current situation is unacceptable and must stop. People should not be used as weapons.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) November 14, 2021