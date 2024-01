Blinken instó a avanzar hacia la creación del Estado palestino ‘para aislar a Irán’

El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Antony Blinken, afirmó este jueves en El Cairo que avanzar hacia la creación de un Estado palestino y el acercamiento entre Israel y los países árabes permitirá «aislar a Irán», país al que la Casa Blanca acusa de apoyar al movimiento islamista palestino Hamas y a los rebeldes hutíes de Yemen que atacan buques comerciales en el mar Rojo.

«La seguridad y la integración [regional] de Israel están vinculados al hecho de abrir la vía a un Estado palestino», dijo secretario de Estado estadounidense, al concluir su gira en Oriente Medio para evitar la propagación del conflicto de la Franja de Gaza.

El acercamiento arabe-israelí permite aislar a Teherán «y a sus aliados que tanto daño causan (a Estados Unidos) y a casi todo el mundo en la región», dijo en alusión a los ataques de los rebeldes hutíes contra los barcos en el mar Rojo.

«Creo que esta visión está muy clara para muchos dirigentes» de Medio Oriente, insistió en declaraciones citadas por la agencia de noticias AFP.

En 2020, tres países árabes (Bahréin, Emiratos Árabes Unidos y Marruecos) firmaron acuerdos con Israel, después de Egipto y Jordania en 1979 y 1994.

I met with Egyptian President El Sisi in Cairo to discuss joint efforts to accelerate life-saving humanitarian assistance into Gaza. I reiterated the United States’ commitment to regional peace and security that includes the establishment of a Palestinian state. pic.twitter.com/Qqlwwhy09m

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) January 11, 2024