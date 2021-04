Bloqueo de Camioneros en la frontera con Brasil: reclaman que los gobiernos acuerden control ante el COVID-19

Corte de Camioneros en un paso fronterizo con Brasil

El secretario adjunto del Sindicato de Choferes de Camiones, Pablo Moyano, defendió el bloqueo en la frontera con Brasil y reclamó que los gobiernos de la Argentina y Brasil “se pongan de acuerdo” para “poner un control sanitario eficiente” sobre los trabajadores del sector para detectar casos de coronavirus.

La protesta se lleva a cabo en el puente internacional de Paso de los Libres, en Corrientes, que une con la ciudad brasileña de Uruguayana.

“Los camioneros tienen pánico de entrar a cargar a Brasil, estamos exigiendo a las cancillerías un control, porque es un polvorín en Paso de los Libres”, sostuvo el referente sindical.

En declaraciones radiales, el hijo del líder camionero, Hugo Moyano, cuestionó al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, por haber subestimado los efectos del coronavirus.

“De un presidente como Bolsonaro, que minimizó la pandemia, ¿qué control puede haber? En la frontera de Brasil a la Argentina, entran 2.500 camiones sin ningún control sanitario”, se quejó.

Y añadió: “Los dos países tienen que ponerse de acuerdo y poner un control eficiente. No hay un reclamo gremial ni salarial, es para cuidar a los choferes que entran a Brasil”.

Al referirse al impacto de la protesta, Pablo Moyano señaló que “hoy hay más de 3 o 4 mil camiones parados, de ambos lados de la frontera y es un caos”.

En ese sentido, indicó que le están “pidiendo a las empresas que hagan volver a los camioneros a su lugar de origen”.

“Lamentablemente, Brasil es un país donde el sindicalismo no existe, no tiene: ellos tuvieron una reforma laboral muy importante en el que los sindicatos fueron por empresas y no tenemos con quien juntarnos a hablar“, agregó.

En tanto, el secretario de Políticas de Transporte de Camioneros, Omar Pérez, explicó que con la protesta están “solicitando que se hagan los PCR correspondientes para tener la tranquilidad de tener una prueba del estado de salud de los trabajadores del transporte brasileños”.

“Brasil es el epicentro de la pandemia en la región. La pelea es en defensa de la vida. Estamos de hacerle entender a Brasil, a Bolsonaro, que si minimiza una pandemia, de ahí para abajo ningún organismo va a tomar decisiones por un problema que nos está llevando puestos a todos”, afirmó el dirigente sindical en diálogo con Alguien tiene que decirlo, el programa que conduce Eduardo Feinmann en Radio Rivadavia.