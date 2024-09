Boleta Única: Luis Juez recordó la noche del 2 de septiembre de 2007 y Vigo le respondió

Los senadores Alejandra Vigo (Unidad Federal) y Luis Juez (Frente PRO) debatieron sobre los comicios del 2 de septiembre de 2007 durante el tratamiento de la Boleta Única de papel en el Senado.

Luis Juez

“La boleta única en Córdoba se implementa después de la noche 2 de septiembre de 2007. No tengo ganas de llorar. Pero cuando recuerdo esa noche, me acuerdo que trágicamente esa noche hubo una elección donde nos faltaron 863 fiscales. Sabemos que el acta de escrutinio solamente la tienen los fiscales de mesa, esas actas no las pudimos conseguir, nos terminaron birlando una elección”, recordó el senador del Frente PRO.

“A partir de ahí se inició todo un proceso, no quiero abrir ninguna polémica. Quiero bajar algunas prevenciones, no quiero abrir ninguna polémica ni discutir con nadie”, aclaró Juez.

Y luego prosiguió: “Porque el Gobierno se sentía de alguna manera sospechado. Pido que hagan memoria, hubo movilizaciones extremadamente masivas pidiendo que se abrieran las urnas y se contaran los votos. El Gobierno inteligentemente se dio una estrategia, convocó a expertos en materia electoral y vinieron de muchos lugares, algunos politólogos. Opinó todo el mundo”.

Además señaló que “de las 10 recomendaciones centrales que se hicieron se tomó una sola: la Boleta Única de papel”.

“¿Es la garantía per se de transparencia?. No. ¿Es la garantía absoluta de que el proceso electoral es lo más prístino? No. Somos todos políticos. Sabemos cómo funciona el tema”, agregó.

Aunque luego sostuvo que la Boleta Única de papel “ayuda al control” y “se controla sola”.

“Contribuyó enormemente a este tema que no es menor: la fiscalización. La Boleta Única de papel es un salto de calidad”, enfatizó.

Alejandra Vigo

“Me parece que no corresponde. Él habló de ´birlar la elección´. La verdad que no puedo hacer menos de acotar dos o tres cosas”, comenzó la senadora en su respuesta.

“Por ejemplo, que no solamente en Córdoba fue después del 2 de septiembre sino que veníamos de un proceso. En el caso del municipio gobernado por el entonces intendente Luis Juez se abrió lo que en Córdoba se conoce como ´Tiendas Mechi´, que fue una tienda de un barrio donde se encontró una urna en un proceso electoral que había organizado la propia municipalidad”, afirmó Vigo.

“Sí recordarles, no al senador Juez porque él es un hombre del derecho, pero sí coincido con él que es un paso cualitativo muy importante que la boleta única de papel nos permita un control más exhaustivo, sobre todo porque todo este proceso el cual narra en parte también es del manejo exclusivo de la Justicia electoral.

“Córdoba fue capaz de armar una comisión de expertos, donde además de estar los jueces electorales, los académicos, ninguno le puedo asegurar que vienen del peronismo o son peronistas. La mayoría de ellos, inclusive de los jueces actuales del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba vienen de gobiernos anteriores”, argumentó.

“Estamos de acuerdo en poder colaborar o coadyuvar a que haya una mejor calidad institucional, pero también es cierto que hay parcialidades y me parece que se tergiversa y no corresponde”, concluyó.

Votación

El Senado aprobó con cambios por 39 votos a favor (Libertad Avanza, PRO, UCR y partidos provinciales) y 30 en contra (Unión por la Patria).

Una de las modificaciones fue la eliminación del casillero “Lista completa” por lo que la boleta quedó más parecida al modelo mendocino que al cordobés.

Sin embargo ahora la iniciativa vuelve a Diputados para su tratamiento y eventual sanción.