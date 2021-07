Bolivia: afirman que 30 gendarmes podrían declarar sobre el envío ilegal de armas desde la Argentina

Gendarmes del Grupo Alacrán.

El vocero presidencial de Bolivia, Jorge Richter, señaló que 30 integrantes del Grupo Alacrán de la Gendarmería argentina pueden declarar ante la Justicia sobre la “colaboración” que el gobierno de Mauricio Macri “prestó” al golpe de Estado contra Evo Morales en 2019.

“No son temas simples, sus declaraciones en Argentina sacarán muchas cosas más a relucir. Son 30 gendarmes del Grupo Alacrán que deben declarar sobre la colaboración que prestaron al golpe de Estado en Bolivia y el apoyo que se dieron al régimen de facto de Jeanine Áñez”, aseveró Richter durante una entrevista con la radio Kawsachun Coca, que publicó el periódico Página Siete.

El vocero agregó que esas declaraciones arrojarán “muchos elementos, absolutamente importantes, que nos van a permitir llegar a conclusiones políticas válidas respecto a lo que ocurrió en aquellos días y la coincidencia con el quiebre constitucional y la fortaleza que obtuvo en ese momento la señora Áñez para instalar un Gobierno de facto en el país”.

Jorge Richter, vocero presidencial de Bolivia.

El viernes, el fiscal Claudio Navas Rial imputó al ex presidente Macri y a los que fueron sus ministros de Seguridad, Patricia Bullrich, y de Defensa, Óscar Aguar, por el envío de armas desde Argentina hacia Bolivia tras el golpe de Estado, ocurrido el 10 de noviembre de 2019. La investigación apunta a determinar si en el caso hubo “contrabando agravado”.

Ante la justicia deberán comparecer también el ex embajador argentino en Bolivia, Normando Álvarez García, el ex director de Gendarmería, Gerardo José Otero, el ex director de Logística de Gendarmería, Rubén Carlos Yavorski, y el ex director de Operaciones de esa fuerza, Carlos Miguel Recalde.

La polémica por el caso se inició después de que la Cancillería de Bolivia diera a conocer una carta, en la cual el comandante de la Fuerza Aérea Boliviana, Jorge González Terceros Lara, procesado por el delito de sedición, agradecía al entonces embajador argentino en La Paz, Normando Álvarez García, por el traspaso de “material bélico”, cuando Áñez gobernaba.