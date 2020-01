Bolivia rompe relaciones con Cuba tras intercambiar acusaciones sobre las misiones médicas | Internacional

Bolivia decidió romper relaciones diplomáticas con Cuba. El ministro de Exteriores interino, Yerko Núñez, atribuyó la decisión a “las recientes e inadmisibles expresiones del canciller Bruno Rodríguez y la permanente hostilidad y constantes agravios de Cuba contra el Gobierno boliviano”.

El 22 de enero, en un discurso de evaluación de su cortísima gestión, la presidenta Jeanine Añez fustigó a las misiones médicas cubanas que había expulsado de Bolivia dos meses antes. Rodríguez le respondió con un tuit: “Vulgares mentiras de la golpista autoproclamada en Bolivia. Otra muestra de su servilismo a Estados Unidos”. Estas son las expresiones consideradas “inadmisibles” por el Gobierno boliviano. Según este, aunque tuvo la “disposición de sostener relaciones cordiales” con su par cubano, no lo logró porque este “ha afectado de manera sistemática la relación bilateral basada en el respeto mutuo y los principios de no injerencia”. Aludió así a la postura de Cuba sobre la salida del expresidente Evo Morales del poder, que la isla considera un “golpe de Estado”, en tanto que para Bolivia fue una “sucesión constitucional”.

En su discurso, Añez había revelado que el programa de médicos cubanos, que era manejado con total reserva por los funcionarios de Morales, le costó a Bolivia, en 13 años, 147 millones de dólares, con los cuales pagó salarios, gastos de alimentación y transporte a unos 700 brigadistas. Según la Presidenta, solo el 20% de este dinero llegó a los médicos y asistentes que realizaron el trabajo, y el 80% restante fue entregado a la Embajada de Cuba en Bolivia, es decir, dijo, “fue desviado para financiar al castro-comunismo que tiene sometido y esclavizado a su pueblo”. Con esta suma, insistió Añez, “pudimos hacer 7.300 trasplantes de riñones, atendiendo a la mitad de los pacientes renales de Bolivia”.

En respuesta, el canciller Rodríguez tuiteó que Añez debería “explicar al pueblo” que tras retorno a Cuba de los brigadistas expulsados dos meses antes “por la violencia de la que fueron objeto” en Bolivia, se han dejado de realizar “más de 454.440 atenciones médicas”. En este mismo tiempo, escribió, “casi 1.000 mujeres… no han contado con asistencia especializada en sus partos y 5.000 intervenciones quirúrgicas y más de 2.700 cirugías oftalmológicas no se han realizado. No son sólo cifras, son seres humanos”.

Bolivia reanudó sus vínculos diplomáticos con Cuba en 1982, poco después de recuperar la democracia. Se mantuvieron con altibajos hasta ahora. Las relaciones bilaterales se estrecharon durante el Gobierno de Evo Morales, que era un admirador de Fidel Castro y la Revolución Cubana. La Habana respaldó claramente a Morales. Al principio de la gestión de este, estuvieron en el país asesores de seguridad, que los opositores consideraban “espías”. Cuba y Venezuela formaron asociaciones internacionales, como la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, en las cuales Bolivia participó hasta hace poco. Las brigadas médicas cubanas completaban este esquema de integración, con la idea de aumentar la atención de enfermedades en el área rural, donde el sistema de salubridad boliviano no está completamente presente.

“Condenamos profundamente la suspensión de relaciones del gobierno de facto de Áñez con la hermana República de Cuba”, tuiteó Morales poco después de que la noticia se conociera.

La Cancillería boliviana informó que mantendrá su embajada en La Habana solo para la atención de “asuntos humanitarios”. Los diplomáticos cubanos acreditados en La Paz abandonarán el país en breve.