Bolsa porteña gana un 1% en medio del optimismo inversor por eventual acuerdo con FMI

Una delegación de técnicos de Argentina dialoga actualmente con funcionarios del FMI y regresará este sábado de Washington.

El índice de precios al consumidor de Estados Unidos subió un 0,8% intermensual en noviembre, por encima de lo esperado por el mercado, un dato de relevancia para develar la política monetaria que podría desarrollar la Reserva Federal, que tendrá impacto a nivel global.

El mercado local permanece atento a la evolución de las conversaciones con el Fondo, en momentos en que una misión argentina integrada por funcionarios del Ministerio de Economía y del Banco Central (BCRA) se encuentra en Washigton tratando de acercar posiciones con el organismo multilateral de crédito.

«Yo estoy negociando para llegar a un acuerdo» afirmó en declaraciones a la prensa el presidente Alberto Fernández. «Nosotros no queremos salir del mundo ni incumplir nuestras obligaciones (…) nuestro planteo no es no pagar», sostuvo.

En este marco, crece la expectativa de un acuerdo antes de fin de año pese a las diferencias entre las partes sobre cómo financiar una consolidación fiscal.

El jueves, los bonos soberanos nominados en dólares cerraron mixtos, con subas lideradas por el Global 2038 (+6,2%); y bajas encabezadas por el Global 2035 (-2,1%). El precio promedio ponderado cerró en $34,74, mientras que la tasa cedió hasta 18,67%.

Los bonos en dólares operaron de menor a mayor, abriendo ofrecidos en las primeras operaciones (llegaron a estar 25 centavos abajo intra-day), pero apareció la demanda a media rueda y cerraron con una ganancia promedio de 15 centavos a lo largo de la curva.

Así, el Riesgo País, medido por el banco JP.Morgan, bajó por séptima jornada consecutiva, al ceder 0,5% hasta los 1.684 puntos básicos.

Por su parte, el segmento dólar linked continúa ofrecido y este jueves perdió un 0,5% en promedio a lo largo de la curva, si bien sobre el cierre el TV22 pudo recuperar gran parte de las pérdidas del día para cerrar prácticamente sin cambios.

En tanto, la curva CER volvió a operar pesada en el tramo corto, sobre todo el TX23 que con buen volumen perdió un 0,9%, mientras el tramo medio y largo tuvo buena demanda y subió un 0,5% en promedio.