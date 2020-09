Bolsas se recuperan tras 3 días de caídas

Las acciones tecnológicas sufrieron una gran liquidación ayer cuando los mercados estadounidenses volvieron regresaron del fin de semana festivo. Tesla fue el más afectado, hundiéndose 21.1% después de que el Comité del Índice S&P 500 se negó a agregar al fabricante de automóviles eléctricos al índice de referencia.



El comité agregó la tienda en línea Etsy, el fabricante de equipos de prueba Teradyne y la firma farmacéutica Catalent. Los inversionistas esperaban la entrada de Tesla en el índice este trimestre, después de que obtuviera un cuarto periodo consecutivo de ganancias, un requisito para su inclusión. Ser agregado al índice significaría que una gran cantidad de fondos que rastrean al S&P tendrían que comprar las acciones, lo que hubiera podido dar un impulso al precio de las acciones de la empresa.

La pérdida de más de 20% del valor de Tesla fue parte de una venta masiva entre los principales nombres tecnológicos durante la semana pasada. Las inversiones realizadas por el gigante japonés Softbank han planteado dudas sobre la fragilidad de la mega carrera de las acciones tecnológicas durante las últimas semanas.



Según The New York Times, Softbank compró miles de millones de dólares en acciones tecnológicas, apostando a que los precios seguirían subiendo. A medida que las acciones se dispararon, las empresas que vendieron las opciones de Softbank se convirtieron en compradores forzados para cubrir su riesgo.



Más dolor vino después del cierre cuando Slack, la aplicación de comunicaciones se desplomó 18% después de publicar sus resultados. A pesar de superar los pronósticos de crecimiento de ingresos, no pudo ver el tipo de aumento que Zoom ha experimentado a partir del coronavirus.



Punto para General Motors



Ayer hubo una gran cantidad de noticias que se más allá de la venta de tecnología. General Motors compró una participación de 11% en el fabricante de vehículos eléctricos Nikola Corp, como parte de un acuerdo para ayudar a la empresa a desarrollar y fabricar nuevos modelos. El anuncio hizo que las acciones de GM subieran 7.9%.



Por otra parte, JPMorgan anunció que está investigando a empleados y clientes por el mal uso de los fondos de estímulo del gobierno; Apple demandó a Epic Games por agregar un sistema de pago en el videojuego Fortnite y Boeing anunció un segundo problema con la producción de su 787 Dreamliner. JPMorgan, Apple y Boeing cayeron un 3.5%, 6.7% y 5.8% respectivamente.



A nivel de índice, tres de los principales índices bursátiles de EU registraron profundos niveles en rojo el martes y el Nasdaq Composite cayó con más fuerza al -4.1%. En el S&P 500, las acciones de tecnología cayeron 4.6% en promedio, siendo los servicios públicos el único sector que no cayó más de 1%. Las petroleras sufrieron un día doloroso, al ser los 10 mayores perdedores en S&P, principalmente empresas de exploración de hidrocarburos. La caída de los precios del petróleo desencadenó la venta, después de que Arabia Saudita redujera su precio oficial de venta a Estados Unidos y Asia.



S&P 500: -2.8% martes, +3.1% en el año

Dow Jones: -2.3% martes, -3.6% en el año

Nasdaq Comp.: -4.1 martes, +20.9 en el año



AstraZeneca detiene el ensayo de la vacuna Covid-19



La libra continuó cayendo ayer por debajo de los 1.30 dólares, después de los informes de que el Reino Unido está intensificando los preparativos para un posible Brexit sin acuerdo. La caída de la libra protegió a las acciones británicas de la venta masiva del martes a nivel mundial (ya que las grandes empresas británicas obtienen una proporción significativa de su dinero en el extranjero en otras monedas) al igual que la relativa falta de exposición tecnológica del mercado británico.

La farmacéutica británica AstraZeneca informó que se ha visto obligada a detener su ensayo de vacuna Covid-19 debido a una enfermedad inesperada. La cotización de acciones de la empresa en EU cayó cerca de 8% en las operaciones posteriores al cierre tras la noticia.

El FTSE 100 terminó el martes con una caída de 0.1%, con Associated British Foods, la firma hotelera Whitbread y el gigante petrolero Royal Dutch Shell como los mayores perdedores, cada uno hundiéndose entre 3% y 4%. JD Sports Fashion lideró el FTSE, cerrando casi un 10% al alza, después de entregar su último reporte trimestral. La firma reportó una utilidad sustancialmente menor, impulsada por los costos de adaptarse para enfocarse en el comercio en línea debido al cierre de tiendas. Sin embargo, la compañía restableció su guía de ganancias para todo el año, y la gerencia dijo que la empresa se había sentido “alentada por nuestro desempeño desde que reabrieron las tiendas”.



FTSE 100: -0.1% martes, -21.4% en el año

FTSE 250: -0.1% martes, -19.5% en el año



Qué vigilar



Morrison: las acciones del gigante de los supermercados británico no han tenido ganancias en lo que va de año, lo cual es un mejor desempeño frente al mercado británico en general. La compañía informa resultados del primer semestre el jueves, semanas después de ampliar su acuerdo de asociación con Amazon para proporcionar a los miembros Prime acceso a toda la gama de productos de la empresa directamente a través del sitio de Amazon. Las dos empresas han estado conectadas desde 2016 y es probable que la expansión continua de esa asociación sea un foco clave en la llamada de resultados. El plan de Morrisons para reducir los precios de cientos de productos será otra característica, con una guerra de precios de otoño anticipada entre los supermercados.

Datos de puestos de trabajo: el miércoles, los datos de puestos de trabajo de julio se informarán en EU, luego del informe de empleos de agosto del viernes que mostró que las nóminas aumentaron en 1.4 millones con la tasa de desempleo cayendo a un solo dígito. Las expectativas de consenso son de 6 millones de puestos de trabajo abiertos, después de la cifra de 5.9 millones de junio, según Trading Economics.