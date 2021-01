Bolsas sin impulso, a pesar de buenos resultados corporativos

· Demócratas impulsan alza del salario mínimo a 15 dólares para 2025.



Londres, Inglaterra, 27 de enero 2021, – Las bolsas en Europa apuntan a una baja generalizada, retrocediendo todo lo ganado ayer, reporta la plataforma de inversión multiactivos eToro. El índice DAX de Alemania está al fondo, con más de 2% de pérdida hoy, pero los demás índices le siguen de cerca.



Los índices de confianza del consumidor bajaron en Alemania y Francia, con el índice GfK para febrero descendiendo a -15.6 puntos, desde -7.5 en enero. El nuevo confinamiento está en la mente de los inversionistas europeos.



Las bolsas en Estados Unidos abren hoy a la baja, luego de cerrar prácticamente sin ganancias ayer. Destacan en el lado de las ganancias Walgreens Boots, que gana más de 8%, seguido de 3M, que gana más de 3%. Por el lado de las pérdidas Boeing cae más de 4%, luego de retrasar la salida de su modelo 777X nuevamente. Le acompañan Walt Disney y Dow Company.



La temporada de resultados corporativos está en pleno apogeo y los inversionistas de renta variable los siguen de cerca, al igual que la evolución del debate en Capitol Hill sobre el paquete de estímulos fiscales: en este momento la cifra ronda los 1.9 billones de dólares y, además, la administración Biden propone un proceso que incrementaría el salario mínimo en EU a 15 dólares la hora para 2025.



Esta última medida tendría una resistencia segura por parte de los republicanos, y no sería tomada positivamente por el mundo corporativo.



Dicho esto, los resultados corporativos han sido positivos, tanto entre las acciones de valor como las de crecimiento. Las cifras de Microsoft, que superan las estimaciones de los analistas en todas las métricas, son siempre muy esperadas.



Las acciones cíclicas están funcionando bien en Europa, incluida Linde, que subió 1.08% después de anunciar un aumento en sus dividendos trimestrales y un programa de recompra de acciones de 5,000 millones de dólares. UBS también lo hizo muy bien, cerrando con un alza de 2.01%, tras un aumento récord de 137% en la utilidad neta, gracias a los altos niveles de actividad de los clientes.



En Estados Unidos, se registró un muy buen desempeño de 3M y Johnson & Johnson. Específicamente, Johnson & Johnson subió un 2.7%, después de proyectar utilidades más allá de las estimaciones para 2021, y prometió publicar pronto datos de prueba para su vacuna contra el coronavirus.



3M, fabricante de máscaras N95 y notas Post-it, cerró con un alza de 3.26%. También es destacable el desempeño de General Electric, con un alza de 2.73%, luego de anunciar un panorama prometedor para este año, además de haber registrado un incremento trimestral en el flujo de caja operativo.



A nivel macroeconómico, se espera hoy la reunión de política monetaria de la Reserva Federal, que se mantendrá prácticamente sin cambios. Se espera que el presidente Jerome Powell brinde explicaciones sobre el momento económico y la inflación en su conferencia de prensa.



ENFOQUE TÉCNICO

GER30



UBS está consolidando su rebote. Después de haber vuelto a probar y superado los máximos de 2020, ha alcanzado el 50% del nivel de Fibonacci de la tendencia bajista que comenzó en enero de 2018. La subida se ha producido de forma paulatina y ahora la acción tiene siguientes niveles principalmente en el área de 13.8 dólares, el máximo de abril de 2019, y posteriormente el área de los 15 dólares, donde pasa el 50% de Fibonacci. En el nivel de soporte, el nivel clave se ubica en el rango de 11.6 – 11.2 dólares, donde pasa el MM de 200 días. Por debajo de este nivel, el rebote perdería impulso y la acción entraría en una dinámica lateral.



ENFOQUE FUNDAMENTAL

¿Acciones de “crecimiento” con rentabilidad por dividendo? Broadcom



En el análisis de las acciones de crecimiento, en particular las recientemente cotizadas en el sector tecnológico, es recurrente observar cómo el crecimiento de la línea de capital suele ir acompañado de un bajo nivel de rentabilidad por dividendo, atribuible en gran medida a la necesidad de reinvertir los flujos de caja en operaciones. y actividades comerciales. Solo unas pocas acciones tecnológicas, no cotizadas recientemente, tienen tal trayectoria y solidez operativa que, a lo largo de los años, han podido implementar políticas de retribución al accionista. Broadcom es una de ellas.



AVGO es una empresa que opera en la industria de los semiconductores, con una amplia gama de aplicaciones en infraestructura, comunicaciones inalámbricas, almacenamiento y automatización. Junto con Texas Instruments, Broadcom es una de las acciones de semiconductores que ofrece una excelente rentabilidad. La ventaja de Broadcom es que no tiene producción propia sino que depende de terceros.



La fabricación de chips por terceros es un beneficio importante para la empresa, ya que proporciona un flujo de caja operativo significativo y necesidades limitadas de inversión de capital. En este sentido, Broadcom tiene la flexibilidad de devolver altos niveles de rentabilidad a los accionistas, habiendo aumentado el nivel de dividendos durante diez años consecutivos.



Específicamente, el primer pago se realizó en 2010 y pasó de unos pocos centavos trimestrales a 3.60 dólares por acción en el último trimestre, con un crecimiento mayoritariamente de dos dígitos en la década.



En este sentido, parece que Broadcom aumentará los dividendos durante los próximos años, con estimaciones de la administración de un crecimiento anual de las utilidades del 8% para los próximos cinco años, aun desde un nivel muy alto como el actual.



Al frente de la tasa de pago, Broadcom devuelve alrededor del 50% de sus ganancias, un nivel decididamente sostenible. Además, el crecimiento de las utilidades ha sido mayor que el aumento de los dividendos a lo largo de los años, sentando las bases para el crecimiento también en los años futuros.



En términos de rendimiento de dividendos, a pesar de los nuevos máximos recientes, la acción ofrece un rendimiento de más del 3%, mientras que cotiza en múltiplos precio/utilidad significativamente más altos que otros comparables, como Texas Instruments y Cisco.