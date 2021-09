Bolsonaro podrá participar en la Asamblea General de la ONU pese a no estar vacunado – Télam

Est previsto que Bolsonaro pronuncie el primer discurso de la asamblea el prximo martes en Nueva York.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, afirm este jueves que el presidente brasileo, Jair Bolsonaro, podr participar en la Asamblea General este mes a pesar de que no est vacunado contra el coronavirus, un da despus de que el Gobierno de Nueva York decretara que es obligatorio un certificado de inmunizacin para participar en eventos pblicos.

“Nosotros, como secretariado, no podemos decirle a un Jefe de Estado que si no est vacunado no podr entrar en la ONU”, declar Guterres, citado por la agencia de noticias ANSA.

El secretario general agreg que la “inmensa mayora” de los participantes en la 76 Asamblea General ya fueron inmunizados contra la Covid-19.

Est previsto que Bolsonaro pronuncie el primer discurso de la asamblea el prximo martes en Nueva York, como es la tradicin con Brasil, mientras que el segundo expositor ser el mandatario estadounidense, Joe Biden, quien recibi la vacuna.

El presidente brasileo reiter esta semana que no recibi la vacuna, cuya eficacia cuestion en varias ocasiones adems de oponerse a la obligatoriedad de la inmunizacin.

Diplomticos brasileos comentaron, bajo condicin de anonimato, que Bolsonaro podr enfrentar alguna situacin incmoda durante su estancia en Nueva York, por la exigencia expresada el mircoles por la alcalda de la ciudad.

Una carta firmada por el responsable del rea de Salud de la ciudad de Nueva York y conocida el mircoles, inform que “todas las personas que entren en los locales de la ONU con el fin de entrar en la Asamblea General necesitarn mostrar un certificado de vacunacin”.

Segn las autoridades, la sala de debates est clasificada como un “centro de convenciones”, lo que significa que todos los asistentes deben estar vacunados, pero no detallan cules vacunas sern aceptadas, ya que algunas no fueron reconocidas por la Organizacin Mundial de la Salud (OMS).

El alcalde neoyorquino, Bill de Blasio, que ya protagoniz una polmica con Bolsonaro, pondr a disposicin de las delegaciones vacunas de Johnson and Johnson.

Las normas sanitarias de Nueva York fueron bien recibidas por el presidente de la Asamblea, Abdulla Shahid.