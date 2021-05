Boom de muertos por alcoholismo en Gran Bretaña relacionados con la pandemia – Télam

Rcord de muertos por alcoholismo vinculado a las cuarentenas

El alcoholismo est generando estragos en el Reino Unido desde el inicio de la pandemia de coronavirus, al punto que ya caus en Inglaterra y Gales cifras de muertos nunca antes registradas en dos dcadas de 2020.

As lo certificaron datos difundidos este jueves por la Office for National Statistics (ONS), que consider las repercusiones de las medidas restrictivas en la vida social y los bloqueos impuestos por el flagelo en el Reino Unido.

Segn la ONS, en el ltimo ao el abuso de alcohol provoc o contribuy a provocar 7.423 muertes, con un incremento del 20% respecto a 2019.

En lnea con el alarmante informe, la cadena BBC de Londres refiri que la mortalidad por alcohol aument significativamente desde marzo de 2020, cuando la emergencia sanitaria llev al gobierno de Boris Johnson a introducir el primer cierre nacional.

Los ndices tambin destacaron cmo las personas que residen en las zonas ms pobres y marginales del pas, en particular los hombres, estaban cuatro veces ms expuestas a los efectos letales del consumo de alcohol que los habitantes de las zonas prsperas en tiempos de pandemia, recogi la agencia de noticias ANSA.

El Reino Unido, que tiene al 70% de su poblacin adulta vacunada, suma 4,43 millones de contagios por covid-19 y 128.000 decesos, segn el ltimo parte sanitario.