Bordet se presentará como querellante en la causa de espionaje ilegal de Migraciones – Télam

Bordet figura como uno de los dirigentes polticos cuyos viajes eran espiados desde Migraciones.

El gobernador de Entre Ros, Gustavo Bordet, asegur que se constituir como querellante en la causa que investiga el espionaje ilegal llevado adelante desde la Direccin Nacional de Migraciones (DNM) durante la gestin de Mauricio Macri, que lo tiene como uno de los damnificados.

“Es un hecho realmente muy grave, esto no puede ocurrir en la sociedad”, advirti Bordet en un dilogo con periodistas y medios locales en la sede de la gobernacin, en Paran, en el marco de una actividad de la semana de la mujer que realiza la administracin entrerriana.

“Una cosa son los actos pblicos, que todos tenemos la obligacin de explicar, pero los actos privados de las personas no pueden ser investigados o espiados por el gobierno, para despus dar carpetazos o producir noticias sensacionalistas y de algn modo socavar polticamente a cualquier persona: sea poltico, intelectual o artista“, afirm el mandatario de Entre Ros.

Bordet tambin precis que “est evaluando los antecedentes de la causa” (que fue presentada por la nueva gestin de Migraciones, ya con la gestin del Frente de Todos, en octubre de 2020) para constituirse como querellante en el expediente.

“No puedo permanecer de manera pasiva frente a un hecho que me afecta no slo a m como gobernador, sino a mi gabinete, al Poder Judicial y a muchas otras personas que, regularmente, cada vez que salan del pas, se le informaba (sobre ese viaje ms all de la Argentina) a una persona determinada, de la que estamos averiguando sus nombres, porque tambin tienen responsabilidad, para darles noticias de qu da sala una persona, quin lo acompaaba, a qu lugar iba”, cuestion.

Adems, Bordet seal que la informacin recolectada de modo ilegal por Migraciones durante la gestin de Cambiemos era utilizada para promover “algunas operaciones que se publicaban en medios de prensa, de que tal persona viajaba a tal lugar, con tal destino y las personas que iban a cargo”.

“La verdad que me parece un hecho aberrante, espantoso, que nos remite a pocas oscuras”, advirti.

Bordet transita su segundo mandato como gobernador (fue electo en 2015-2019 y logr la reeleccin por el perodo 2019-2023) yfigura como uno de los dirigentes polticos cuyos viajes dentro y fuera del pas eran espiados desde Migraciones durante la gestin de Macri.

Cmo funcionaba el registro

Lo hacan en paralelo al mdulo SICaM Halcn -que se utiliza para tramitar requerimientos judiciales-, con la distribucin masiva de claves de acceso que permiten obtener la informacin del Registro Nacional de Ingresos y Egresos con alertas especficas y en tiempo real.

Un dato elocuente en ese sentido es que en diciembre de 2019 figuraba que a la Polica de la Ciudad de Buenos Aires se le haban otorgado 20.400 claves de acceso, cuando esa fuerza contaba en ese momento con slo 13.000 mil policas, destacaron en la ltima semana desde el Ministerio del Interior.

Este seguimiento se utilizaba con muchsima frecuencia a tal punto que se detectaron ms de 58.000 casos de bsqueda de informacin, a partir del uso de las claves de acceso: en ese nmero en el que figuran periodistas, empresarios, artistas, deportistas y dirigentes polticos.

“Cuando asumimos en Migraciones detectamos un sistema de espionaje ilegal sobre miles de personas”, denunci la nueva directora nacional de Migraciones, Florencia Carignano, quien fue designada en el cargo al inicio del gobierno del Frente de Todos.

“Cuando recuperamos la democracia en 1983 era para garantizar las libertades de los ciudadanos. Estas acciones de espionaje que son desautorizadas, sobre las que no hay ningn organismo judicial que las haya autorizado, y todo para ver conductas individuales de las personas, me parecen realmente repudiables desde todo punto de vista”, cuestion hoy Bordet.