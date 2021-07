Boric y Sichel ganan las primarias presidenciales en Chile

Boric obtenía 60,24% de los votos de la coalición opositora de izquierda Apruebo Dignidad, mientras Sichel reunía 48,96% del bloque oficialista de centroderecha Chile Vamos.

Boric es el líder del partido Convergencia Social, en tanto Sichel fue ministro de Desarrollo Social del presidente Sebastián Piñera.

Ninguno de ellos era favorito en las encuestas, lo que demuestra un nuevo error de los estudios electorales que se realizan en Chile.

https://twitter.com/sebastiansichel/status/1416933684586876930

Sichel agradeció esta noche “profundamente a todos los candidatos de Chile Vamos” y en especial a Joaquín Lavín, y remarcó: “Ahora Chile Vamos es uno solo. Somos una coalición que se prepara para ganar la elección presidencial.”

Por su parte, Boric agradeció a su competidor, el comunista Daniel Jadue, reconoció que su campaña “ha superado las expectativas”, llamó a gobernar “nunca más sin el pueblo” y pidió que “no le tengan miedo a la juventud para cambiar este país”.

https://twitter.com/gabrielboric/status/1416960237748297734 Gracias a quienes hoy han confiado en nosotros. Tomo este triunfo con alegría, humildad y sobre todo con sentido de responsabilidad. Gracias también a @danieljadue con quien he conversado y trabajaremos unidos. Para ganar en noviembre hay que convocar más aún. Seguimos! — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) July 19, 2021

Los preferidos según los sondeos, Jadue y el pinochetista Lavín, obtenían 39,76% y 31,49% de los votos en cada uno de sus sectores, respectivamente.

En la centroderecha quedó tercero Mario Desbordes (Renovación Nacional), con 9,93%, de los votos y cuarto, Ignacio Briones (Evópoli), con 9,62%.

Hasta el último boletín se contabilizaban 2,85 millones de sufragios, equivalentes a 18,1% del padrón electoral, de casi 15 millones de personas.

El bloque Apruebo Dignidad recibía 56,4% de los votos totales y el oficialista Chile Vamos, 43,6%.

Los votantes debieron respetar estrictos protocolos sanitarios por la pandemia del coronavirus, que ya registra en el país casi 16 millones de contagios y más de 34.000 muertes.

De ese modo, tuvieron que asistir a sufragar con su cédula de identidad, barbijo, alcohol en gel y una lapicera azul para marcar el voto, además de evitar aglomeraciones, ya que el máximo por fila en cada mesa fue de solo 10 personas.

Únicamente se vieron filas afuera de los centros de votación en la tarde, lo que se explica por los aforos en el interior de los colegios y porque se fusionaron muchas mesas, previendo la baja participación ciudadana.

Con 24% de las mesas escrutadas, Briones fue el primero en felicitar en conferencia de prensa a Sichel y sostuvo que “ese pacto se honra” y ahora lo acompañará en la primera vuelta.

Con 46% del conteo, Lavín agradeció en conferencia de prensa el apoyo de su equipo y sus votantes, y felicitó a Sichel por su victoria.

El último en salir a felicitar a Sichel fue Desbordes, el candidato del partido del presidente Piñera, quien hizo un balance positivo de las elecciones, en las que su sector superaría el millón de votos.

Asimismo, con cerca de 90% del escrutinio completado, Jadue reconoció el triunfo de Boric: “Quiero felicitar a Gabriel, ha sido un triunfo contundente y claro; solo nos queda ponernos a disposición”, dijo.

Muy temprano votó Piñera, y luego dijo a los periodistas que “al próximo presidente le van a tocar nuevas responsabilidades, expandir y no restringir las libertades, avanzar hacia una sociedad más justa, más inclusiva, fortalecer y no debilitar el progreso porque para poder tener mejor salud, mejor educación, mejor cultura, una mejor calidad de vida”.

La presidenta de la Convención Constituyente, la mapuche Elisa Loncón, se abstuvo de participar y señaló a través de Twitter: “Siempre he votado como independiente, pero mientras esté en el cargo de presidenta de la Convención Constituyente mi opción es generar un ambiente de diálogo junto a todas las fuerzas sociales y políticas, por lo que hoy me abstendré. Que sea una gran jornada para la democracia que construyen los pueblos”.

En estos comicios hubo solo dos primarias inscriptas, ya que este paso previo no es obligatorio para los partidos políticos.

Chile Vamos tenía cuatro candidatos en disputa: Lavín (UDI), Sichel (independiente), Briones (Evopoli) y Desbordes (Renovación Nacional).

En Apruebo Dignidad, en cambio, competían dos candidatos: Jadue, alcalde de la comuna capitalina de Recoleta y ficha del Partido Comunista (PC), y Boric, diputado militante de Convergencia Social (CS), partido miembro del Frente Amplio.

Los partidos de centroizquierda de la tradicional ex-Concertación no participaron de las primarias, ya que no llegaron a acuerdo con Apruebo Dignidad y como en Chile esta instancia no es obligatoria, llevarán sus candidatos a la primera vuelta en noviembre.