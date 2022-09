Boris Johnson se despidió del cargo

«Esto es todo, amigos», dijo el primer ministro británico saliente, Boris Johnson, al despedirse del cargo para darle lugar a Liz Truss, la candidata elegida entre los miembros del Partido Conservador como nueva líder y primera ministra.

Truss fue anunciada el lunes como líder del Partido Conservador tras obtener el 57% de los votos de los afiliados frente al exministro de Finanzas Rishi Sunak.

Johnson se despidió con un discurso de tono franco y coloquial en la puerta del número 10 de Downing Street antes de presentar hoy su renuncia ante la reina Isabel II en el castillo de Balmoral, Escocia, acompañado de Truss, quien recibirá el encargo de la monarca británica de formar nuevo Gobierno.

Boris Johnson se despidió de su cargo. Foto: AFP.

Dirigiéndose a los miembros conservadores, antes de abandonar la residencia de Gobierno en Downing Street, Johnson dijo que es un «momento difícil para la economía y para las familias de todo el país», pero aseguró que podrán superarlo y salir fortalecidos.

Sostuvo que era «hora de terminar con la política» y de respaldar a Truss. «Eso es lo que la gente de este país quiere, eso es lo que necesita y eso es lo que merece», expresó.

Ahead of the results on Monday, thank you to the incredible #LizForLeader team and supporters for a fantastic campaign.#ReadyToDeliver pic.twitter.com/MMzHhTP3kr

— Liz Truss (@trussliz) September 2, 2022