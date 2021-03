Boris Johnson también se vacuna contra la Covid con AstraZeneca: “Es segura”

El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, ha recibido este viernes la primera dosis de la vacuna contra la Covid-19 desarrollada por AstraZeneca y Oxford, después de defender en reiteradas ocasiones que es “segura”.

El ‘premier’, que tiene 56 años, ha sido vacunado en el Hospital St. Thomas, ubicado en el centro de la capital británica, Londres, y ha urgido a la ciudadanía británica a hacer lopropio, subrayando que la hoja de ruta’ para desconfinar el país está “encaminada”, según ha informado la BBC.

“Literalmente no he sentido nada”, dijo Johnson a los medios tras abandonar el centro médico. Cuestionado por posibles temores entre la población a sufrir efectos secundarios, el primer ministro respondió: “No me escuchen solo a mí, escuchen a todos los científicos y a lo que la Agencia Europea del Medicamento dijo este jueves”. “Recomiendo encarecidamente a todo el mundo que en cuanto reciban la notificación (del sistema sanitario) acudan a vacunarse”, agregó.

La EMA concluyó que era eficaz y segura

Johnson, que estuvo hospitalizado con la Covid-19 en abril de 2020, sostuvo el jueves que “lo que no es seguro es contraer el virus”, después de que varios países suspendieran el uso de la vacuna de AstraZeneca debido a sus supuestos efectos secundarios. La Agencia Europea del Medicamento (EMA) ha concluido que el fármaco de la compañía es “seguro y eficaz”.

Mientras, Reino Unido ha constatado este viernes 101 víctimas mortales a causa de la Covid-19, frente a las 95 de la jornada anterior, y ha registrado 4.802 contagios más en las últimas 24 horas.

Según los datos proporcionados por el Ministerio de Salud británico, el cómputo global del país europeo ha ascendido así hasta las 126.026 víctimas mortales a causa de la COVID-19, mientras que los contagiados son ya 4.285.684.