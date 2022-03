Borrell aclara que su petición de bajar la calefacción en casa no va dirigida a los españoles porque no consumen gas ruso

El Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, aclaró este miércoles que su petición de bajar la calefacción en las casas para cortar los lazos económicos con Rusia no va dirigida a los españoles, porque España no recibe gas ruso.

«Nuestro gas viene de otra parte, por tanto, mi consejo o petición de que la gente ahorre gas para no tener que importar más gas ruso no va por los españoles, porque los españoles no consumen gas ruso. Pero para el resto de Europa sí», indicó Borrell en una entrevista en el programa El Objetivo, de La Sexta, recogida por Europa Press.

En este sentido, Borrell afirmó que «tenemos que dejar de pagar al señor Putin los 700 millones de euros que le pagamos cada día por el gas, por el petróleo y por el carbón que exporta a los países dependientes de estos productos». «Con eso alimenta al ejército», dijo.

Borrell insistió en que, una manera «bastante elemental» de hacerlo, es consumiendo menos. «Un grado menos de temperatura en casa es un 7% de ahorro de gas ruso. Dos grados menos es el 14% menos. Los refugiados pasan mucho más frío. Creo que es un esfuerzo de solidaridad perfectamente posible», afirmó.

El «importante» papel de China

Por otra parte, Borrell señaló que China podría jugar, si quisiera, «un papel importante» en la solución de la guerra, ya que «nadie tiene más influencia sobre Rusia», y para Ucrania «no sería una mala solución», informa Efe.

Borrell dijo que el conflicto continuará mientras no se llegue a una solución diplomática, «que no se encuentra cerca» en estos momentos, y que la reunión de este jueves en Turquía de los ministros de Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, y de Rusia, Serguéi Lávrov, «es un primer paso».

«Hay que encontrar a países que no estén involucrados en el conflicto. Si China quisiera podría jugar un papel importante en la solución de este conflicto», ha dicho.

La OTAN «no va a entrar» en la guerra

El representante de la UE aseguró también que «en ningún momento la OTAN va a entrar en la guerra», porque lo que se intenta evitar es que el conflicto se extienda, por lo que si la OTAN participara en la contienda «sería la tercera guerra mundial, una guerra nuclear».

En este sentido, Borrell calificó de «enorme irresponsabilidad» las amenazas que se están lanzando «de botones nucleares» y aseguró que Europa no va a entrar en ese juego.

Según Borrell, Rusia no ha conseguido sus objetivos militares de ocupar Kiev y «barrer» al ejército ucraniano, y ahora lo único que hacen los rusos es «lo que saben hacer, que es bombardear, bombardear y bombardear», como hicieron en Siria y en Chechenia.

La «resistencia extraordinaria» de Ucrania

Borrell alabó la «resistencia extraordinaria» que está ofreciendo Ucrania y su ejército a Rusia: «El ejército ucraniano y la gente de Ucrania está resistiendo como Putin no esperaba que lo hiciera, ni siquiera nosotros lo esperábamos», afirmó, añadiendo que mientras tengan armas esa resistencia continuará.

Así. el representante de la UE dijo que Europa está haciendo «todo lo posible» para que llegue armamento «cuanto antes», pero que se trata de una operación logística complicada en la que la UE, que no dispone de armas, lo que está haciendo es coordinar de la forma más eficaz posible el envío de las armas que aportan sus países para que Ucrania pueda seguir resistiendo.

La situación en Chernóbil

Sobre Chernóbil, Borrell aseguró que en estos momentos la situación de la central nuclear «no es tan alarmante» ni tan grave como se podía plantear, «pero puede serlo» si falta el suministro eléctrico que mantiene la refrigeración de la planta.

«Allí hay un riesgo enorme, aunque el tema está controlado, pero puede empeorar», dijo.

Las sanciones aprobadas por la UE, indicó Borrell, por otro lado, van a hacer «mucho daño a Putin, le van a doler mucho», pero «no van a parar la guerra mañana, ni pasado».