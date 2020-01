Brexit: Los británicos acogen divididos “una nueva era” fuera de la UE | Internacional

Los alrededores del Parlamento británico se han llenado este viernes, día del Brexit, de turistas curiosos, periodistas, cámaras de televisión y los habituales manifestantes de uno y otro bando. Mucha presencia policial, pero pocas señales de que el Reino Unido tenga ganas de celebrar nada. La salida del Reino Unido, después de tres años de agotadores debates y de rencor acumulado, se produce finalmente en un país dividido, temeroso de su futuro y no dispuesto todavía a comenzar a cerrar las heridas.

Boris Johnson ha convocado por la tarde a todos sus ministros a una reunión extraordinaria del Gobierno en la localidad de Sunderland, la primera que anunció la victoria del Brexit en el referéndum de 2016. Según ha adelantado The Daily Telegraph, el primer ministro dará luz verde a un aumento del techo salarial a partir del cual es obligatorio pagar al Sistema Nacional de Pensiones. Un ahorro de unos 140 euros por trabajador medio a partir de abril, según el diario. Un modo de contribuir con hechos a la promesa “del amanecer de una nueva era” que el Brexit traerá consigo, según Downing Street.

Johnson ha grabado un mensaje a la nación que será emitido por las cadenas nacionales en la hora previa a las 11:00pm (medianoche, hora peninsular española). “Es un momento de renovación nacional y de cambio. El amanecer de una nueva era en la que ya no será necesario aceptar que las oportunidades vitales de cada uno —y de su familia— dependen de la parte del país en la que se ha nacido”, dirá el primer ministro, según algunos de los fragmentos adelantados por su equipo de comunicación.

Habrá una cena privada en Downing Street, con los miembros del Gobierno y los principales asesores que han contribuido a sacar adelante el Brexit a lo largo de estos años. No se ha confirmado la presencia de la ex primera ministra Theresa May. Menú típicamente inglés, con roast beef y pudin de Yorkshire incluido. Y vino espumoso del sureste de Inglaterra. Johnson ha atendido a las voces que le reclamaron contención en las celebraciones, para evitar un exceso de triunfalismo y remover las heridas de todos aquellos británicos que querían seguir en la UE. Una proyección digital en algunos de los edificios gubernamentales a lo largo de Whitehall, incluida la residencia del primer ministro, mostrará la cuenta atrás hasta alcanzar la hora de la salida del Reino Unido.

Tristeza y alegría se combinarán por todo el Reino Unido en esas últimas horas. A lo largo del país se han preparado vigilias con velas encendidas para lamentar la decisión. Una manifestación de partidarios de la UE se extenderá desde Downing Street hasta el edificio de la Comisión Europea en Londres, a unos 500 metros de distancia. Los que durante estos años han apoyado el Brexit han preparado celebraciones nocturnas. La principal tendrá lugar en Parliament Square, y contará con la presencia de uno de los principales responsables de todo este desenlace: el ultranacionalista Nigel Farage.

El Gobierno británico ya ha manifestado su deseo de acelerar las negociaciones con Bruselas durante el periodo de transición, que se prolongará hasta el 31 de diciembre. Durante ese tiempo no habrá cambios sustanciales. Será a partir del verano, si no se producen avances en las conversaciones, cuando resurjan los nervios entre el empresariado británico. El gran temor de todos aquellos políticos que se opusieron hasta el final a la salida de la UE reside en la amenaza de que, finalmente, se produzca un Brexit duro con una gran desvinculación de las reglas y estándares de Bruselas.

El todavía líder de la oposición, Jeremy Corbyn, ha puesto el dedo en la llaga al señalar el dilema al que se enfrenta a partir de ahora el Reino Unido: “Gran Bretaña está ante una encrucijada. Al abandonar la UE, tenemos la oportunidad de definir nuestro futuro papel en la comunidad internacional para las próximas décadas. Cambiará el lugar que ocupamos en el mundo. La cuestión está en saber qué dirección tomamos”, ha dicho.