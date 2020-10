Brienza: “Hay que llenar de contenido político el debate democrático”

Director del Instituto Nacional de Capacitacin Poltica (Incap), Hernn Brienza

El director del Instituto Nacional de Capacitación Política (Incap), Hernán Brienza, aseguró hoy que el organismo buscará “llenar de contenido político el debate democrático” y consideró que el “gran desafío” de su gestión será capacitar a la ciudadanía en la “cultura de la pluralidad y el encuentro”.

En una entrevista con Télam, Brienza defendió, además, la puesta en marcha de esquemas de formación que no sean “verticales y descendentes”, sino que el Incap y quienes sean capacitados “compartan experiencias”.

“Nosotros creemos que la democracia no es solo una forma de institucionalidad, sino que también es un lugar donde se debaten contenidos y discursos políticos. La idea del Incap es generar ese espacio de debate y formación”, declaró el funcionario.

– Télam: ¿Cuál es el rol del Incap?

– Hernán Brienza: El rol institucional es capacitar, formar políticamente a la ciudadanía, con sesiones políticas a los partidos, a los sindicatos, a las universidades. Es aportar un complemento a la formación política de la ciudadanía en todas sus formas de organización, incluso a los ciudadanos de a pie. Ha tenido varias gestiones, algunas muy vacías, otras con muy poco trabajo. Con el ministro de Interior, Eduardo De Pedro, decidimos que se ponga a funcionar de nuevo para una lógica de mucha masividad, de mucha actividad política y pública, en todo el país con un concepto de corte federal, plural, democrático, pero que al mismo tiempo llene de contenido político la discusión y el debate democrático. Creemos que la democracia no es solo una forma de institucionalidad, sino que también un lugar donde se debaten contenidos y discursos políticos. La idea del Incap es generar ese espacio de debate y formación.

– T: ¿Cómo es esa capacitación ante las fórmulas discursivas que se utilizan actualmente para el enfrentamiento político?

– HB: De lo que se trata es de dar herramientas que permitan argumentar, que permitan la discusión, el encuentro, el diálogo y no tanto el brulote o la confrontación. Generalmente el odio, esto es una opinión personal, es más hijo de la falta de cultura política que de las posibles grietas o enfrentamientos. Yo creo que en esta época el gran desafío es formar a aquellos que ya están haciendo política, por lo tanto, es una formación de ida y vuelta, porque los que están haciendo política también tienen su experiencia. Entonces, los grandes desafíos son formar y capacitarnos en la cultura del diálogo, del encuentro, de la pluralidad y el diálogo democrático. Y también que esa formación no sea vertical y descendente, sino que sea un compartir experiencias desde el Incap hacia los capacitados y también de los que trabajan en los territorios hacia los docentes del Incap. Me parece que es un doble juego el de la capacitación.

– T: ¿Cuáles son los desafíos que se presentaron a partir de la pandemia?

– HB: Yo creo que la pandemia nos puso un nuevo desafío,el de achicar la distancia con la virtualidad. Y creo que ese es el primer desafío que tuvimos que enfrentar desde el Incap.

– T: El Incap firmó un acuerdo de cooperación con la agencia de noticias Télam, ¿de qué se trata?

– HB: Lo que pensamos es que es fundamental que las agencias del Estado puedan tener una articulación en las áreas de capacitación y también en las áreas de información, desarrollo del discurso, generación de debates, diálogo y contenidos. Y Télam es una agencia del Estado que se encarga justamente de producir esos contenidos y de difundir esos contenidos. Entonces, nos parece que hay mucho trabajo para hacer juntos en lo que es la capacitación, no solamente de los periodistas que trabajan en Télam, sino también para la comunidad a través de posibilidad de cursos dados en articulación entre Télam y el Incap.

– T: ¿En qué se beneficia el Incap con este acuerdo?

– HB: Al Incap le sirve mucho tener algún vínculo con lo que es el archivo de Télam, es una articulación que nos retroalimenta a los dos. El Incap está en este momento ofreciendo 12 seminarios y tiene una cantidad de 3.000 inscriptos, con lo cual es una oferta bastante importante y a un número importante de capacitados, pero creemos que eso hay que ampliarlo también a otras organizaciones del Estado y también a organizaciones privadas. Y nos pareció que Télam, a través de su titular (Bernarda Llorente), nos garantiza ese marco de diálogo y contenido plural y de transmisión de información con seriedad y el cuidado que necesita la etapa actual.

– T: ¿A partir de cuándo se implementa el acuerdo?

– HB: Hicimos un acuerdo marco, lo que significa que a partir de aquí iremos ajustando las políticas concretas que surjan de estos acuerdos. El acuerdo marco, desde la firma, ya está en vigencia, ahora lo que hay que ponerse es a articular qué políticas en conjunto van a hacer Télam y el Incap.