Brote de Salmonella en el país: el Ministerio de Salud de la provincia se reunió con intendentes

La ministra de Salud, Natividad Nassif y su par de Gobierno, Marcelo Barbur, encabezaron hoy una reunión con titulares y representantes de municipios de Capital, La Banda, Termas de Rio Hondo, Fernández, Frías, Loreto y Añatuya. El objetivo fue la generar estrategias conjuntas para la prevención de enfermedades, especialmente aquellas transmitidas por los alimentos y el agua, como así también fortalecer la vacunación contra COVID 19. Las reuniones continuarán con el resto de municipios y comisiones municipales de toda la provincia.

Estuvieron presentes los Intendente de la ciudad Capital, Norma Fuentes; de Frías, Humberto Salim; de Loreto, Ramón González; representantes de los demás municipios convocados, además de directores y referentes de las áreas de salud, bromatología y calidad de vida. Por el Ministerio de Salud participaron los directores de Atención Médica, Oscar Gallardo; APS, Martha Tarchini; del Interior, Graciela Alzogaray y de Salud Comunitaria, Gonzalo Terán.

Durante la reunión, se realizó una presentación por parte de expertos del Ministerio de Salud en relación a las enfermedades transmitidas por alimentos, agua y ruta fecal oral, entre ellas la fiebre paratifoidea o salmonella.

La ministra Nassif aseguró que el trabajo en red es una lección que dejó la pandemia y que “se está fortaleciendo este modelo de gestión para que impacte positivamente en la población que reside en ciudades”. Sobre la alerta emitida por la cartera nacional en relación al brote de salmonella paratyphi en Salta, la ministra señaló que se están presentando situaciones de riesgo en la región por enfermedades que son trasmitidas por contaminación de alimentos o agua. “Es necesario anticiparnos y gestionar para prevenirlas en nuestra provincia. Por ello se deben generar estrategias conjuntas en la intervención y la información a la población sobre las medidas de cuidado que tienen que ver, principalmente, con los hábitos de vida”, afirmó la funcionaria.

Por su parte, el ministro Barbur explicó que “en la época que aparecen enfermedades estivales parasitarias, virósicas o bacterianas recurrimos a este sistema de trabajo, pidiéndoles a los jefes comunales que agudicen los controles bromatológicos, las habilitaciones, etc para prevenirlas”. “Articulamos con el Ministerio de Salud aunando esfuerzos con los municipios y comisiones municipales para potenciar ese trabajo en beneficio de toda la población”, concluyó.

La intendente Norma Fuentes manifestó el compromiso de la Capital de continuar fortaleciendo el trabajo en red junto a los centros de atención primaria y explicó que “desde la Dirección de Calidad de Vida se van a reforzar las recomendaciones propias de la época estival, sobre todo con la dinámica que se genera de movilidad de la gente” que se traslada por las vacaciones.

El intendente González expresó que “Loreto acompaña esta política de estado” relacionada a la salud. En tanto Salim hizo hincapié en importancia de coordinar políticas sanitarias en beneficio de la población.

Enfermedades transmitidas por contaminación de alimentos

El director de Atención Médica, Oscar Gallardo recordó que para prevenir las enfermedades ocasionadas por falta de higiene o ingestión de agua o alimentos contaminados deben tenerse en cuenta una serie de medidas como por ejemplo:

• Usar agua potable para tomar, cocinar, lavar platos y utensilios. Si no es potable, hervila entre 2 y 3 minutos, o agregarle 2 gotas de lavandina por cada litro de agua, 30 minutos antes de usarla.

• Lavar muy bien las frutas y verduras con agua potable, aunque sea para comerlas peladas o cocidas. Si se van a consumir crudas, dejarlas en un recipiente en agua con un chorrito de lavandina durante 10 minutos y luego enjuagarlas muy bien con agua segura. Guardar los huevos en la heladera y consumirlos siempre cocidos.

• Cocinar bien la carne, especialmente la carne picada, hasta que no quede rosada en su interior.

• Separar los alimentos crudos de los cocidos. No uses la misma tabla de picar o los mismos utensilios, sin lavarlos antes.

• Mantener los alimentos bien tapados y refrigerados, ya que los microorganismos pueden ser transportados por insectos o por el polvo, y se multiplican con rapidez, especialmente en épocas de calor.

• Descongelar los alimentos dentro de la heladera (y no a temperatura ambiente). Nunca volver a congelar un alimento que fue descongelado.

• Mantener los baños limpios y la basura lejos de los alimentos y de los niños.

• Lavar las manos con agua y jabón, al regresar de la calle, después de ir al baño, antes y después de cambiar los pañales al bebé, y antes y después de cocinar, entre otras actividades.