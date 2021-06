Brotes verdes para el mercado local 

En cuanto a las acciones argentinas, es difícil asignar a un driver específico la recuperación. La presentación de balances del primer trimestre no hizo más que ratificar el difícil momento que pasan las empresas, salvo notables excepciones como YPF y Vista Oil que sorprendieron positivamente. Sin embargo, los balances son pasado y el mercado le asigna un precio al futuro. Hace ya un largo tiempo el mercado incorpora en sus expectativas (y niveles) lo peor, y en contraposición, algunas señales en contrario, por mínimas que puedan resultar, tienen un fuerte impacto.

Los inversores desconcertados buscan explicaciones detrás de la reciente firmeza del mercado de acciones. Entre los drivers positivos, se destacan:

Decisión MSCI: el mayor proveedor de índices del mundo, MSCI, definirá la semana próxima si Argentina continúa siendo considerado mercado ‘Emergente’ o es degradado a ‘Frontera’ y aunque parezca contraintuitivo, en términos de flujo, probablemente sea positivo descender por el nivel de ponderación al que aspiramos en uno y otro. Con la bajísima liquidez de los activos argentinos, cualquier flujo positivo tiene rápido impacto en precios.

Trade electoral: así como en 2013 el surgimiento de figuras de la oposición irrumpió en escena para equilibrar el Congreso generando un rally, o el resultado inesperado de las PASO 2019 fueron un shock negativo, las PASO 2021 podrían recrear un escenario político más equilibrado/moderado hacia adelante que impulse a las cotizantes.

Cuándo bajarse del rally es la pregunta del momento

En muchos sentidos es cuestión de perspectiva, ya que aún luego de una suba del 25%, muchos papeles se encuentran aún 80% o más debajo de sus máximos históricos. Por naturaleza humana, los inversores en general somos lentos para reconocer las pérdidas y rápidos para hacer cash out de las ganancias. Esto convierte muchas veces a traders de contextos positivos, en inversores de largo plazo.

El desencanto con el mercado local -luego de 3 años de complicaciones en términos de desempeño del S&P Merval- es muy grande; de hecho, y siendo sinceros, la participación de activos locales en los portafolios se fue reduciendo con cada decepción. Sin embargo, los volúmenes operados en acciones locales comenzaron a subir recientemente, y a dar batalla a los CEDEARs que se llevaron la atención de los inversores en el último tiempo.

Para inversores de largo plazo en renta variable argentina, sin duda, los niveles actuales continúan representando una oportunidad (con una potencial inercia a regresar a la media, no a máximos históricos). Para quienes prefieran tradear, fundamental será establecer objetivos, y ante lo agresivo de las subas, incursionar en el uso de trailing stops. Es decir, ir capturando el terreno positivo y elevando el piso de los stop loss. Esto en un marco en que los riesgos que persisten no son pocos. De hecho, de momento esta suba tiene que ver más con algo que no salió tan mal como lo esperado, en un contexto que dista de ser benévolo a nivel local. Sin ir más lejos, las acciones argentinas siguen siendo terreno para perfiles agresivos y con acotada participación en los portfolios.

(*) Gerente Comercial de PPI