Bruselas propone un plan de 45.000 millones para producir semiconductores

La Comisión Europea ha propuesto este martes un plan dotado de 45.000 millones de euros para la producción de semiconductores, en un sector clave para el futuro en una importante competencia además con otras potencias como China o Estados Unidos. «Tenemos un objetivo muy claro: para 2030, el 20% de los microchips del mundo deberían producirse en Europa», explicó la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. Estos chips son fundamentales por ejemplo para el desarrollo de nuevas tecnologías, teléfonos móviles y demás materiales.

«Hoy el 50% de los semiconductores se producen en Taiwán. Si por una razón u otra Taiwán no pudiera exportarlos, solo harían falta tres semanas para que casi todas las fábricas que tenemos -de automóviles, carne, electrodomésticos- dejen de funcionar, porque no tendrían semiconductores. Esto no es aceptable, tenemos que dotarnos de capacidad para responder a esta eventualidad», explicó este lunes a Efe el comisario europeo de Mercado Único, Thierry Breton.

Von der Leyen desarrolló por su parte las prioridades de la llamada ‘EU Chips Act’. Son la investigación e innovación industrial: del laboratorio a la fábrica y también el desarrollo de instalaciones de producción avanzadas. «Estamos adaptando nuestras normas sobre ayudas estatales, bajo condiciones estrictas», añadió en este sentido la presidenta, que además desveló que habrá mecanismos de apoyo a las pequeñas y medianas empresas y «asociaciones» con Estados Unidos y con Japón, entre otros países, en lo que se refiere a las cadenas de suministro.

«Hoy proponemos un conjunto de medidas para garantizar la seguridad del suministro, la resiliencia y la soberanía tecnológica de la UE en las tecnologías de semiconductores», comentó por su parte la comisaria de Competencia, Margarete Vestager. Esta de hecho se ha convertido en una de las prioridades de la Comisión Europea, en cierta parte para evitar un desabastecimiento como el que se puede dar en caso de que se produzca una grave crisis de suministros.

Una crisis de suministros

La reciente escasez mundial de semiconductores ha obligado a cerrar fábricas en una amplia gama de sectores, desde el automóvil hasta los dispositivos sanitarios. En el sector del automóvil, por ejemplo, la producción en algunos Estados miembros se redujo en un tercio en 2021. «Esto hizo más evidente la extrema dependencia global de la cadena de valor de los semiconductores de un número muy limitado de actores en un contexto geopolítico complejo. Pero también ilustró la importancia de los semiconductores para toda la industria y la sociedad europeas», explican desde la Comisión Europea.

Para Breton «sin chips, no hay transición digital, ni transición verde, ni liderazgo tecnológico. Asegurar el suministro de los chips más avanzados se ha convertido en una prioridad económica y geopolítica», y por eso el comisario se fija el objetivo de «evitar futuras sacudidas a nuestra economía como la que estamos viendo con la actual escasez de suministro de chips». La meta que se fija el Ejecutivo comunitario es clara: «Invirtiendo en los mercados punteros del futuro y reequilibrando las cadenas de suministro mundiales, permitiremos que la industria europea siga siendo competitiva«.

«Sin chips, no hay transición digital, ni transición verde, ni liderazgo tecnológico»

La Comisión pondrá a disposición 11.000 millones de euros para reforzar la investigación, el desarrollo y la innovación existentes, para garantizar el despliegue de herramientas avanzadas de semiconductores, líneas piloto para la creación de prototipos, pruebas y experimentación de nuevos dispositivos para aplicaciones innovadoras en la vida real, para formar al personal y para desarrollar un conocimiento profundo del ecosistema de semiconductores y de la cadena de valor.

Además, se generará «un nuevo marco que garantice la seguridad del suministro atrayendo inversiones y mejorando las capacidades de producción, algo muy necesario para que florezca la innovación en nodos avanzados y chips innovadores y energéticamente eficientes», añaden. Por otro lado, un Fondo para Chips facilitará el acceso a la financiación de las empresas de nueva creación para ayudarles a madurar sus innovaciones y atraer a los inversores. «También incluirá un mecanismo de inversión de capital en semiconductores en el marco de InvestEU para apoyar a las empresas de nueva creación y a las PYME para facilitar su expansión en el mercado», prosiguen.

En su propuesta, asimismo, la Comisión incluye un mecanismo de coordinación entre los Estados miembros y el propio Ejecutivo comunitario «para supervisar la oferta de semiconductores, estimar la demanda y anticipar la escasez». En este sentido, continúan, «se supervisará la cadena de valor de los semiconductores recopilando información clave de las empresas para trazar los principales puntos débiles y cuellos de botella y se elaborará una evaluación común de la crisis para también las medidas que se adopten a partir de una nueva caja de herramientas de emergencia».

La Comisión también propone una Recomendación de acompañamiento a los Estados miembros. Se trata de un instrumento de efecto inmediato para que el mecanismo de coordinación entre los Estados miembros y la Comisión comience de inmediato. «Esto permitirá a partir de ahora debatir y decidir medidas de respuesta a la crisis oportunas y proporcionadas», concluyen.