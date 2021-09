Brutal agresión a un reportero en pleno directo de un informativo

El periodista Paul Dowsley ha sufrido un ataque por parte de manifestantes mientras realizaba una conexión en directo, durante las protestas por el confinamiento en Melbourne. Se ve además cómo recibe el impacto de una lata en la cabeza. El veterano reportero seguía en vivo mientras, al mismo tiempo, relataba que durante la cobertura le agarraron del cuello y arrojado orina.

La violencia empleada por los manifestantes en protesta por el confinamiento por el Covid-19 crece, y los ataques como estos recibidos por un periodista son “intolerables”, como lo han calificado ya las autoridades.

“Mi colega y yo mismo estamos cubiertos de lo que entiendo que es orina“, dijo, según el Daily Mail. “Por decirlo suavemente, no soy un luchador, nunca he dado un puñetazo en mi vida, así que en esas situaciones pensé que me apresuraría a dar un paso”, añadió tras los hechos, al tiempo que explicaba más detalles de lo sucedido: “Ese tipo se acercó a mi lado muy rápidamente: hice todo lo posible para salir de lo que parecía una llave de cabeza”. Contó además que su cámara y otros asistentes intentaron parar la agresión.

Dowsley fue atacado por segunda vez momentos después, mientras ofrecía una actualización en directo, con una lata de bebida -que parecía casi llena- que le golpeó en la nuca. “Eso sí que ha dolido”, comentó. Una foto tomada después de que el periodista fuera agredido parece mostrar una gran hinchazón y sangre en la parte posterior de su cabeza.