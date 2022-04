BS.AS. – Rechazan repudio contra el gobierno por aumento de retenciones – NCN

La cámara baja provincial decidió rechazar el tratamiento de un proyecto del diputado de Juntos, Luciano Bugallo, en el que se expresaba ”repudio y preocupación ante la determinación del gobierno nacional de aumentar los derechos a las exportaciones de aceite y harina de soja, y la creación del Fondo Estabilizador del Trigo Argentino”. El oficialismo pudo eludir la aprobación del proyecto pero no pudo evitar las críticas que llegaron por parte del legislador “lilito”.

Ante la negativa para el tratamiento sobre tablas del proyecto 1138/22, el legislador de origen rural que responde a Elisa Carrió en la legislatura hizo uso de la palabra en el recinto y dió un duro discurso en el que repartió fuertes críticas a la política agropecuaria del Gobierno nacional y provincial, y cuestionó al oficialismo por rechazar el proyecto: ”no hacen nada para defender la producción y la propiedad de los productores de la Provincia”.

”En primer lugar quiero resaltar que el proyecto que rechazaron fue acompañado por todo el bloque de Diputados de Juntos por el Cambio, y expresa repudio y preocupación por el aumento unilateral de las retenciones a la harina y aceite de soja y la creación del Fondo de la Sarasa del Trigo Argentino. Digo sarasa, porque estamos acostumbrados a la creación de mesas de trabajo, ministerios o fondos como este que lo único que crean es mas gasto público para albergar más ñoquis, por supuesto, con el dinero de los contribuyentes”.

A renglón seguido, el diputado de la Coalición Cívica fustigó al oficialismo peronista por el rechazo al proyecto y expresó que ”como bonaerense me decepciona que no haya sido acompañado por los diputados del Frente de Todos, aunque en honor a la verdad, no me sorprende en absoluto. Sobre todo porque muchos en éste recinto se autoperciben representantes del pueblo de la Provincia de Buenos Aires pero en los hechos no son más que peones o títeres del modelo unitario de la pobreza nacional y popular”, fustigó con dureza Bugallo.

”Lamentablemente el kirchnerismo, y en éste capítulo en particular con Alberto Fernández como actor protagónico, tiene esa increíble capacidad de hacer diagnósticos falsos para después terminar aplicando los remedios equivocados, y justamente por eso, la enfermedad nunca se cura, sino que se agrava”, continuó el “lilito”.

Sobre la creación del Fondo Estabilizador del Trigo, el diputado indagó al cuerpo: ”¿saben cuánto afecta en el costo del kilo de pan el precio internacional del trigo? Como evidentemente no saben, porque de ser así no se repetirían semejantes burradas, les informo que el Trigo apenas afecta entre un 10 y 12% del costo final del pan, mientras que entre el 35 o 40% corresponden a impuestos nacionales o provinciales. Si quieren bajar el precio del kilo de pan, lo que deberían hacer es eliminar impuestos, en vez de castigar a los productores con retenciones o cerrando exportaciones”.

Y continuó: ”Sólo en retenciones a la soja, el fisco nacional se lleva alrededor de $3.500 millones de dólares por año. Si ésta cifra la convertimos a pesos, al dólar oficial (si existiera), serían unos $400.000 millones de pesos, si tomamos el dólar verdadero (blue), nos vamos a $700.000 millones. De esos $400.000 millones a precio oficial, si lo dividiéramos en los 135 municipios, serían $3.000 millones de pesos que el Gobierno Nacional le quita a los productores de cada distrito. Para tomar dimensión del nivel de saqueo son dos veces el presupuesto de mi distrito, General Arenales; o casi el presupuesto de Junín, que es de $4.000 millones. Un verdadero latrocinio”.

”¿Se entiende el nivel de saqueo del que estamos hablando? ¿Se imaginan el movimiento económico que tendríamos en el interior de la provincia si ese dinero quedara circulando en las economías locales, en vez de ser repartido en provincias deficitarias o en mantener estructuras inútiles en el Estado? Seríamos una provincia y un país pujante”, concluyó Bugallo indignado ante el rechazo al proyecto.

Finalmente, el expediente fue rechazado en su tratamiento sobre tablas por decisión del bloque oficialista que logró así evitar sumar más tensión con el gobierno nacional en medio de la fuga de legisladores del bloque de Kicillof en la Cámara de Diputados. En contrapartida, desde el interior bonaerense, Bugallo impulsó a sus concejales a replicar el proyecto en sus distritos, como en los casos de Luján, Mercedes, 9 de Julio Chivilcoy, Campana, Junin, Navarro, Pehuajó, Gral. Alvarado y Chascomús, entre otros, donde se decidió acompañar la iniciativa del legislador y repudiar las medidas del gobierno.