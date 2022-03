BS.AS. – Se aprobó ley de emergencia para fábricas recuperadas y provisión gratuita de productos de gestión menstrual para estudiantes – NCN

Encabezada por su presidente, Federico Otermín, la Cámara de Diputados tuvo su primera sesión ordinaria del año con la participación de diputados y diputadas de todo el cuerpo legislativo.

Entre los proyectos de ley que se trataron, fue aprobado y girado al Senado el proyecto de ley enviado por el gobernador, Axel Kicillof, que declara la Emergencia Económica, Financiera y Tarifaria para las empresas recuperadas. La iniciativa declara de interés provincial el proceso de recuperación de empresas por sus trabajadores y trabajadoras, incluye facilidades financieras y tarifarias, suspende ejecución de sentencias de desalojo, remate de bienes y cortes de servicios.

El Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia cuenta hoy con distintas líneas de fortalecimiento al movimiento cooperativo en general y las empresas recuperadas en particular, a través de programas para la facilitar la compra de materias primas y maquinarias a través de aportes no reembolsables y créditos no bancarios; y líneas de formación y asistencia técnica para fortalecer sus capacidades productivas y comerciales.

La declaración de emergencia para el sector pretende visibilizar la grave situación que se atraviesa, para proveer a la asistencia y trato diferencial que se requiere, en función del rol productivo, social y económico de las empresas recuperadas.

Además, en el marco de la conmemoración del mes de las Mujeres Trabajadoras, la Cámara de Diputados aprobó dos proyectos legislativos que representan avances en materia de políticas públicas con perspectiva de género en la provincia de Buenos Aires.

En primer lugar, se aprobó y giró al Senado un proyecto de Ley de Gestión Menstrual. La iniciativa es el resultado de la unificación de sendos proyectos de diputadas de distintos bloques y tiene como objetivo garantizar la provisión de productos de gestión menstrual a las estudiantes, visualizar y desmitificar la menstruación, asegurar la asistencia escolar de las personas menstruantes y promover la correcta higiene.

En segundo lugar, se aprobó un proyecto de autoría de la diputada Susana González que establece que el sector público, en sus tres poderes y los organismos y empresas vinculadas con el Estado, deberá contar con protocolos para hacer frente a todas las formas de violencia por razón de género que se pudieran producir en el ámbito laboral.

Por otra parte, el cuerpo legislativo convirtió en Ley un proyecto de la senadora Agustina Propato, a partir del cual la localidad de Lima -partido de Zárate- adquiere la categoría de “ciudad”. La sanción fue seguida y celebrada desde los palcos por vecinos limeños que llegaron hasta la HCD.

En materia de salud, se aprobó un proyecto de ley que regula las terapias y actividades asistidas con caballos, como método terapéutico de habilitación y rehabilitación en la provincia bonaerense. La legislación, que fue girada al Senado, surge de la unificación de un proyecto de la diputada Alejandra Lorden con otro de su par, Sandra Paris.

También se aprobó la modificación del artículo cuarto de la Ley 15.048, para instituir cada 8 de octubre como Día Provincial de la Concientización de la Dislexia y las Dificultades Específicas del Aprendizaje.

Por último, se sancionaron leyes provenientes del Senado. La primera, impulsada por el senador Luis Vivona, promueve y fomenta el uso seguro de la bicicleta como medio de transporte saludable y sostenible; la segunda, presentada por la senadora Gabriela Demaría, declara Fiesta Provincial a la Fiesta del Alfajor Costero, llevada a cabo cada julio en el Partido de La Costa.

En el plano institucional, Andrés Andriolo juró y asumió como prosecretario de Modernización y lo propio hizo Romina Braga como prosecretaria de Desarrollo Institucional.