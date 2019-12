Bucca sobre Ley de Emergencia Económica: “Tenemos la oportunidad de mejorar el proyecto”

El interbloque del Frente de Todos de la Cámara de Diputados consiguió este miércoles en un plenario de comisiones las firmas necesarias para emitir el dictamen de mayoría del proyecto de ley de Solidaridad Social, que será debatido este jueves por el plenario del cuerpo. El diputado Eduardo Bucca habló sobre el tratamiento en Diputado a horas del comienzo de la sesión.

Con 41 firmas propias, el apoyo de dos del interbloque Unidad Federal y el respaldo en disidencia del representante del interbloque Federal, el oficialismo obtuvo el dictamen de mayoría, en tanto que Juntos por el Cambio emitió uno de minoría con 35 firmas.

“Tenemos la oportunidad de mejorar el proyecto. Estamos trabajando de manera contundente. En el Artículo de jubilaciones logramos modificaciones para darle visibilidad al cambio de fórmula en seis meses”, explicó.

“Solicitamos que durante la suspensión del sistema de cobro jubilatorio los incrementos por decreto no se den por debajo de lo que deberían cobrar ahora”, comentó.

“Hay muchos cambios que estamos pidiendo como la eliminación del Artículo 85. Necesitamos un Estado más presente con un gasto público más eficiente”, cerró.