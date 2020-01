Buenas repercusiones en el Congreso por el viaje del Presidente Fernandez a Israel

Mientras tanto el diputado Wolff expresó «su beneplácito» por el viaje de Fernández a Israel 75 años después de Auschwitz

El diputado nacional del Frente Juntos por el Cambio Waldo Wolff, ex vicepresidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), expresó hoy «su beneplácito» por el viaje que el presidente Alberto Fernández hará a Israel para participar del 75to aniversario de la liberación del campo de Awschvitz y recordó que parte de su familia murió en los campos.



«Yo ya expresé mi beneplácito desde que me enteré», dijo Wolff al ser consultado sobre el viaje a Israel que realizará mañana Fernández, para participar del «Foro Internacional de Líderes en Conmemoración del Día Internacional de la Recordación del Holocausto y la lucha contra el Antisemitismo».«Recuerde , -dice al lector,- que 48 horas antes de que lo anuncie (el Presidente) yo le envíe una carta al canciller (Felipe Solá) solicitándole que envíen un representante oficial acorde al evento y en caso de que no lo hicieran, yo me ofrecía a pagarme el viaje e ir»,detalló el diputado nacional en diálogo con la prensa.

El legislador reseñó que la temática lo «afecta personalmente» porque su padre fue un inmigrante alemán, y parte de su familia «pereció en los campos».

